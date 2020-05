Stolperfalle vorm Busdorfer Amtsgebäude : Die Pflastersteine sollen verschwinden

Bürgermeister Kay-Michael Heil spricht sich für eine Erledigung der Arbeiten noch in diesem Jahr aus.

27. Mai 2020, 08:45 Uhr

Busdorf | Seit fünf Jahren drücken die Pflastersteine auf das Gemüt der Busdorfer Gemeindevertreter. Die Verlegung der Granitsteine vor dem Amtsgebäude, die 2013 im Rahmen der Inwertsetzung des wikingerzeitlichen Kulturdenkmals am „Achterwall“ verlegt worden sind, stellt eine Gefahr für die Sicherheit dar (wir berichteten).

Der Zustand der holprigen Strecke wird zunehmend schlechter. Für Kinder, Senioren mit Rollatoren und Menschen mit Sehschwäche oder Gehbehinderung ist der Weg eine gefährliche Stolperfalle. Wer hier nicht aufpasst, der kommt leicht ins Straucheln oder stürzt gar. Seit 2015 bemängelt die Gemeindevertretung regelmäßig den schlechten Zustand der baulichen Ausführung. Immer wieder suchte man das Gespräch mit der Garten- und Landschaftsbaufirma Schnoor aus Hüsby. Doch offenbar passiert nichts. „Die Verlegung der Granitpflastersteine ist echt schlecht. Ich will das dieses Jahr gemacht und erledigt haben“, wandte sich Bürgermeister Kay-Michael Heil in der jüngsten Sitzung an die Gemeindevertreter. „Die Bürger fragen, warum das so lange dauert. Schön ist das nicht“, ergänzte Heil.

In Sachen Sanierungsbedarf der Oberflächenentwässerung war man sich ebenso einig, die Fortschreibung mit Vergabe der Ermittlungsarbeiten auf den Weg zu bringen.

Eine Parkregelung und Beschilderung der Museums-Parkfläche am Nordtor wird nun, mit Absprache des Archäologischen Landesamtes, eingerichtet. Acht Stellplätze, davon drei Parkplätze für Menschen mit Behinderungen, stehen den Mitarbeitern des Museums zur Verfügung. „Damit wir hier einen geregelten Zustand haben“, sagte Kay-Michael Heil.

Rund 170.000 Euro investiert die Gemeinde in die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges. 32 Jahre hat das Löschfahrzeug auf dem Buckel, das nun gegen ein Logistikfahrzeug LW111 austauscht wird.

Einhelliges Lob der Gemeindevertreter und Bürger erntete das Team der Busdorfer Gemeindearbeiter, das die Verschönerungsarbeiten am Weg der Majorenkoppel und der Hundespielwiese ausgeführt hat. „Prima gemacht“, lobte Heil.