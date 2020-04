Norderbrarup : Die Pferdeklappe ist in Schwierigkeiten

In Norderbrarup gibt es einen unerwarteten Pferde-Andrang und finanzielle Probleme.

02. April 2020, 15:45 Uhr

Norderbrarup | „Man kann sich kaum vorstellen, was hier in den letzten Wochen los war.“ Es sind turbulente Zeiten für Petra Teegen und ihr Team, in der Norderbraruper Pferdeklappe überschlugen sich wegen der Corona-Krise die Ereignisse. Als das Virus näher kam, reagierte sie sofort und begann mit den Vorsichtsmaßnahmen. Es wurden Quarantäneplätze und -boxen eingerichtet und eingeschweißte Futterpaletten.

Aber dann sei plötzlich das Futter knapp geworden, berichtet Petra Teegen. „Es gab Lieferschwierigkeiten, von sechs bestellten Paletten kam erstmal nur eine an. Erst zwei Wochen später kamen zwei weitere. Auf drei warten wir noch.“ Die Lage hätte sich erst nach einem Radioaufruf leicht entspannt, plötzlich meldeten sich Firmen und machten Angebote.

Für die Hektik auf dem Hof aber gab es noch einen weiteren Grund: Normalerweise kommen um diese Jahreszeit durchschnittlich fünf Notfallpferde in einem Monat. „Im März hatten wir aber plötzlich 17 neue Pferde und Ponys auf dem Hof stehen und einige davon mussten zudem sofort ärztlich behandelt werden. Die Zähne der Tiere sahen teilweise so schlimm aus, dass es ihnen schwer fiel, zu fressen. Einige waren dazu gar nicht in der Lage“, berichtet Petra Teegen. Immerhin geht es den Pferden inzwischen besser, einige konnten sogar weitervermittelt werden.

Die Gründe des großen Zulaufes seien im März vermehrt schwere Krankheiten oder gar verstorbene Besitzer – vor allem aber waren es finanzielle Schwierigkeiten, sagt Petra Teegen.

Die Pferdeklappen-Leiterin bittet, von weiteren Sachspenden abzusehen. „Wir machen die Kartons im Moment nicht auf, da man ja nicht wissen kann, ob durch den Inhalt Viren übertragen werden können.“

Wegen der aktuellen Beschränkungen ist es auch nicht möglich, im kleinen Hofladen zu verkaufen oder einen Flohmarkt zu veranstalten. Da auch die Führungen über den Hof ausfallen, die in der Vergangenheit immer viele Spenden eingebracht haben, ist der Verein mehr denn je auch Geldspenden angewiesen.

Petra Teegen weist allerdings darauf hin, dass die Pferdeklappe trotz der schwierigen Situation weiterhin Pferde aufnimmt, deren Besitzer in Not gekommen sind.