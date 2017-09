Süderbrarup : Die Nordlichtschule ist bereit

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhl 1 von 1

Auch in der jüngsten Sitzung des Amtsausschuss Süderbrarup stand der Bau des Bildungscampus im Mittelpunkt. Amtsvorsteher Thomas Detlefsen betonte noch einmal, dass zur Schuleröffnung am kommenden Montag mit Ausnahme des Außengeländes die Bauarbeiten im wesentlichen beendet seien. „Vielleicht müssen wir in den Herbstferien aber noch ein paar Fußleisten festschrauben“, schränkte er ein. Bei den Kosten konnte er ebenfalls fast eine Punktlandung vorweisen. Denn diese werden voraussichtlich nur um 2,6 Prozent überschritten.

Er bedauerte, dass die neue große Grundschule im Gegensatz zu einer ersten Zusage nicht von zwei gleichwertigen Schulleitern geführt werden darf. Der Gesamtschulelternbeirat habe hierzu aber eine Eingabe an das Ministerium Bildung, Wissenschaft und Kultur abgegeben.

Wolfgang Schäfing, der bis zur Schulleiterwahl kommissarisch die Leitung des Bildungscampus übernehmen wird, schlug dem Amtsausschuss den Namen „Nordlichtschule“ vor. Zu diesem hatte sich die Schulkonferenz mit großer Mehrheit durchgerungen. Denn der vormals favorisierten Name „Schule mit der Maus“ musste aus rechtlichen Gründen fallen gelassen werden. Schäfing bestätigte den Termin 4. September für den Beginn des Schulbetriebs für die Klassen 2 bis 4. Die Erstklässler werden erst einige Tage später eingeschult. Er war sich aber nicht sicher, ob es vielleicht an den ersten Tagen Probleme bei der Anfahrt geben könnte. Deshalb bat er alle Eltern, noch kurzfristig auf die Internetseite der Schule www.unsere-neue-schule.de zu schauen, um ihren Kindern einen sicheren Schulweg zu gewährleisten.

Am Rande der Veranstaltung verriet er, dass das Lehrerkollegium hoch motiviert sei – aber auch etwas nervös. „Wir haben jetzt lange Zeit ein pädagogisches Konzept entwickelt, das zum neuen Schulbau passt“, erklärte er. Doch jetzt müsse sich das in der Praxis beweisen.

Weiteres in Kürze:

>Der Amtsausschuss beschloss einstimmig die Jahresrechnung 2016, die im Ergebnisbereich mit einem Überschuss von 765 000 Euro schließt. Davon werden 190 000 Euro der Ergebnisrücklage und 575 000 Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt. Der Endbestand der liquiden Mittel betrug zum Jahresende 10,6 Millionen Euro.

>Amtsvorsteher Thomas Detlefsen teilte mit, dass im Rahmen der Mängelbeseitigung an der Claus-Jeß-Halle in Süderbrarup nunmehr eine Klage gegen das ausführende Unternehmen und die Architektin eingereicht wurde.