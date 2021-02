SCHLESWIG ST. JÜRGEN : Die neue Zulassungsstelle des Kreises hat den Betrieb aufgenommen

Kunden und Mitarbeiter zeigen sich zufrieden mit dem Neustart.

von Sven Windmann

09. Februar 2021, 17:19 Uhr

Schleswig | Um 7.30 Uhr hat die neue Zulassungsstelle gestern Morgen ihre Türen für das Publikum geöffnet. Und pünktlich wie die Maurer standen dann auch schon die ersten Kunden auf der Matte. „Auch wenn die EDV hier und da noch geruckelt hat und es noch die ein oder andere Kinderkrankheit gibt, kann man jetzt schon sagen, dass es gut läuft“, zog der Leiter der Verkehrsbehörde des Kreises, Jan Wiese, am späten Vormittag ein erstes Fazit. Dass die Mannschaft in den vergangenen zwei Wochen im Testbetrieb gearbeitet habe, zahle sich nun aus. „Wir sind insgesamt wirklich zufrieden“, meinte er mit Blick auf die neu bezogenen Räumlichkeiten an der St. Jürgener Straße 49.

Dazu beigetragen, dass der erste Tag so reibungslos wie möglich über die Bühne ging, hat sicherlich auch die feste Terminvergabe an die Kunden. Seit Ausbruch der Corona-Krise kann man nur noch nach vorheriger Absprache ein Auto anmelden. Das wird weiterhin erst einmal so bleiben. Gestern und auch in den kommenden Tagen aber wurden und werden vorsorglich etwas weniger Termine vergeben als in den Vorwochen am alten Standort im Kreishaus – damit sich die Abläufe einspielen können.

Dass das bereits am Dienstag gut geklappt hat, davon konnte sich unter anderem Jana Warkentin überzeugen. Sie gehörte zu den ersten Kunden und war, nachdem sie bedient worden war, voll zufrieden. „Es hat super geklappt“, sagte sie, fügte aber auch gleich an, „dass ich vorher auch nie etwas zu meckern hatte“. Als Mitarbeiterin des Kappelner Autohauses Warkentin sei sie Stammkundin, hatte deshalb auch gleich mehrere Aufträge im Gepäck. „Für uns ist der neue Standort mit der Nähe zur B201 super. Sonst mussten wir ja immer erst mitten in die Stadt fahren“, sagte sie. Zudem gebe es in St. Jürgen deutlich mehr Parkplätze als am Kreishaus an der Flensburger Straße. Dass die junge Dame am Ende zufrieden den Rückweg Richtung Kappeln antrat, hatte zwei weitere Gründe. Einerseits gefalle ihr das System mit der Terminvergabe, „denn dadurch spart man sich die langen Wartezeiten“. Andererseits konnte sie ebenso schnell und unkompliziert die neuen Kennzeichen mitnehmen.

Die gibt es nämlich (unter anderem) im selben Gebäude. Auch für die Schilder-Macher der Firma Tönjes war der gestrige Tag in St. Jürgen ein Neustart, wie Bereichsleiter Olaf Kruse auf Nachfrage erklärte. Zwar sei der erste Tag etwas schleppend angelaufen. „Dann aber ging’s richtig gut los. Ich denke, dass der neue Standort sowohl für uns als auch die Kunden viele Vorteile bietet.“ Ob er dabei auch den Döner-Imbisswagen im Sinn hatte, der auf dem Parkplatz steht, sagte er nicht.