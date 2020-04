Tarper Freibad : Die neue Rutsche ist da

Die Vorbereitungen für die neue Saison sind in vollem Gange – wann die Eröffnung stattfindet, ist allerdings unklar.

14. April 2020, 08:49 Uhr

Tarp | Auch wenn überall im Land die Räder stillzustehen scheinen, in Tarp bewegt sich einiges. Im Freizeitbad laufen die Vorbereitungen auf die neue Badesaison, obwohl noch niemand weiß, wann und ob diese beginnt. Direkt nach Ostern beginnen die Arbeiten an den neuen Parkplätzen am Bahnhof, „An der Rampe“. Bald werden die Bauarbeiten für den neuen Edeka-Markt im Schellenpark beginnen. Der Wall ist verändert, es gibt jetzt sogar einen „Rodelberg“ direkt beim Kindergarten. Die Parkplätze an der Schule werden auch bald fertig sein, sodass dann, wenn die Sportler wieder in die Halle dürfen, dort ausreichend und gut erreichbare Parkplätze vorhanden sind. Die Straßenlaternen im Westerfeld sind schon zum Teil und werden weiter ausgetauscht. Geld dafür kommt noch aus einer Förderung des Landes aus 2019. „Auch wenn es eine schwierige Zeit ist, wir sind gut aufgestellt“, freut sich Tarps Bürgermeister Peter Hopfstock über zahlreiche positive Aspekte.

Schon seit Anfang März sind vier fleißige Mitarbeiter des Freizeitbadteams regelmäßig dabei, das Bad auf Vordermann zu bringen. Nach sieben Monaten Ruhepause ist zu säubern, zu reparieren, zu streichen, alles wieder schön zu machen. Alle Wände und der Boden im Becken wurden mit Hochdruckreinigern behandelt, alle Steinplatten, die Tribüne und Wege wurden sauber gestrahlt.

Schon lange erwartet wurde die neue Breitrutsche, die nun endlich angeliefert wurde. Die bisherige gelb-orangene Rutsche hatte Risse und war nicht mehr betriebssicher. Ein Schwerlaster aus der Nähe von Erfurt lieferte das Ungetüm. Mit einem Spezialkran wurde das drei Tonnen schwere Spaßobjekt auf die obere Plattform aufgesetzt. Zwei Monteure aus Paderborn stellten die Rutsche dann auf die neuen Träger. Diese neue Rutsche ist mit der ehemaligen nicht vergleichbar. Sie ist länger und hat sogar eine Welle. Die Kosten belaufen sich auf 62.000 Euro für die Rutsche plus 15.000 Euro Nebenkosten.

Wann genau das Bad und damit die Saison eröffnet wird, steht derweil noch nicht fest. Einmal ist da das allgegenwärtige Thema „Corona“ maßgeblich. Sobald es einen Eröffnungstermin gibt, werde dieser über die Presse bekannt gegeben. Sicher ist, dass nicht wie vorgesehen zum 1. Mai die Tore geöffnet werden.

Wenn es dann aber losgeht, werden die Gäste vom Frühbader bis zum Spätschwimmer wieder eine saubere gepflegt Anlage vorfinden. Neben der neuen Breitrutsche sind die Scheiben zum Kleinkinderbecken erneuert woden. Eine neue Solaranlage/Photovoltaikanlage ist vorbereitet und wird in Betrieb genommen, wenn der Netzbetreiber sie anschließen kann. Die Anlage erzeugt 30 Kilowattstunden Strom zum Eigenverbrauch im Schwimmbad. Dies reduziert die Stromrechnung der Gemeinde. Das Durchschreitebecken in der hinteren rechten Ecke ist zugeschüttet, es gibt also von hier keinen Zugang zum Becken mehr.

Die Überprüfung des Wassernetzes ergab keine Auffälligkeiten, das Wasser ist auch in diesem Jahr wieder von hoher Qualität. Die Saisonkarten können eine Woche vor Öffnung erworben werden, dann ist die Kasse besetzt. Auch dieser Termin wird über die Medien bekannt gegeben. „Weil wir später aufmachen überlegen wir noch, ob die Saison nicht um einige Tage im September verlängert werden soll“, erklärt Bürgermeister Peter Hopfstock.