inklusion : Die Mut-Macher

Sandra und David sind trotz besonderer Handicaps „normale Arbeitnehmer“. Ihre Botschaft an andere Betroffene: „Gebt nicht auf!“

von Anette Schnoor

07. Dezember 2018, 14:18 Uhr

Sandra Kraak hat einen festen Willen. Und dass die 29-jährige gelernte Bürokauffrau einer geregelten Arbeit nachgehen will, das steht für sie außer Frage. Allerdings: „Einen Job zu finden, wenn Du im Elektro-Rollstuhl sitzt, das ist alles andere als selbstverständlich“ – zumal die junge Frau aus Tarp zu zweit am Arbeitsplatz erscheint: Für viele Dinge des Alltags braucht sie aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen ihre persönliche Assistentin, und die bringt sie mit.

Vieles ist „individuell zu bedenken, wenn Sie Arbeitnehmer mit Handicaps einstellen“, sagt Oliver Siegosch, Inklusionsbeauftragter bei carebyphone – von der barrierefreien Räumlichkeit bis hin zum sozialen Miteinander sei die Palette der Herausforderungen umfangreich. So leistet sich das Callcenter-Unternehmen, das zur aye-Gruppe mit 1200 Mitarbeitern und Standorten in Flensburg, Husum, Lübeck, Rendsburg, Kiel und Wuppertal gehört, ein 28-köpfiges Inklusionsteam, um Menschen mit Einschränkungen die Eingliederung in den Berufsalltag zu ermöglichen. Oliver Siegosch leitet es. Als er von Sandra Kraak und ihrer Arbeitssuche über soziale Netzwerke hörte, kam schnell ein Kontakt zustande. Und „zusammen haben wir es ganz gut hinbekommen“, sind sich beide einig.

Momente seien das, in denen er seinen Beruf richtig gern mache, sagt Siegosch. Nicht nur, weil er Menschen in den Arbeitsmarkt helfe, sondern „natürlich auch, weil unser Unternehmen gute Mitarbeiter bekommt“.

Neben ihm nickt Urs Köhler vom Jobcenter des Kreises Schleswig-Flensburg. Auch Köhler und Siegosch haben schon einiges gut zusammen hinbekommen. „Die Wege zwischen uns sind kurz. Das hilft.“ Zum Beispiel bei der Vermittlung von David, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen und auch sein Gesicht dort nicht sehen möchte. Aber seine Geschichte, die will er erzählen, um Mut zu machen.

Der 25-Jährige aus Gelting ist ein besonderer junger Mann: Er ist besonders diszipliniert, besonders sportlich und besonders begabt: David ist Autist. Wenn er in seiner zurückhaltenden Art mit einem kleinen schüchternen Lächeln von sich erzählt, legt er die Hände vor sich auf den Tisch, betrachtet sie eingehend oder er schaut sein Gegenüber konzentriert an. Die langen dunkelblonden lockigen Haare hat er zum Pferdeschwanz gebunden. Über dem rostroten Hemd trägt er ein wollgraues Jackett.

Autismus, da sei das Spektrum ja groß, erklärt er. Bei ihm sei es so, dass ihm „sozusagen die Filter fehlen: Stellen Sie sich einfach alles lauter und heller vor, als Sie es kennen. Bei mir kommen so viele Informationen an, dass ich schnell einen Overload habe. Sonst habe ich keine Beeinträchtigungen.“ Im Gegenteil: „David verfügt über besondere Arbeitskapazitäten. Er kann 20 bis 30 Prozent der Informationen aus seiner Umgebung aufnehmen“, erläutert Siegosch. „Im Durchschnitt sind 15 Prozent schon zu viel.“ So gesehen sei David für seinen Arbeitgeber ein Glücksfall – „wenn die Strukturen stimmen“.

Für David stimmt die Struktur. Auf seiner Arbeitsfläche liegt nichts, was ihn von seinen Aufgaben – dem Bearbeiten rechtsrelevanter Schreiben – ablenkt: Zwei Bildschirme und eine Tastatur sind darauf platziert, graue Wände schirmen seinen Arbeitsbereich von denen der Kollegen ab. Wenn es auf der Fläche nebenan einmal zu laut werden sollte, reicht ihm sein Hörschutz. Und: „Laut wird es meist erst am Nachmittag.“ Da ist David schon wieder weg. Bis 15.15 Uhr arbeitet er täglich, 30 Stunden die Woche. Danach läuft er zehn Kilometer nach Hause – er wohnt allein – dann weiter zum Karatetraining. Am Abend drückt David die Schulbank, macht sein Abitur nach. „Die Abläufe sind immer dieselben“, sagt er. „Jeden Tag elf Stunden.“

Urs Köhler ist beeindruckt von dem willensstarken jungen Mann. „Er kam nach seiner dreijährigen kaufmännischen Ausbildung zu uns ins Jobcenter und hatte einen Plan: eigener Job, eigene Wohnung, Abitur. Und diesen Plan setzt er nun Schritt für Schritt um.“

Einfach so? „Nein“, sagt David. Einfach sei es ganz und gar nicht. Oft stehe er unter starkem Druck. Alles Neue sei „extrem schwierig“. Es war gut, anfangs einen Coach aus dem Inklusionsteam zur Seite zu haben. „Das hat mir Sicherheit gegeben.“ So wie auch der kollegiale Umgang: Schon in den Bewerbungsgesprächen sei er geschätzt, getestet und behandelt worden, „wie jeder andere.“ So sei es noch immer. Der Umgang sei freundschaftlich-kollegial. So kollegial, dass Sandra Kraak, die ganz am anderen Ende des Großraumbüros am Telefon arbeitet, sich bereit erklärte, David dabei zu unterstützen, seine Geschichte öffentlich zu machen: „Wenn David sein Bild nicht in der Zeitung sehen will, ist das okay. Ich habe damit kein Problem.“ Die Botschaft der beiden ist dieselbe. An alle Menschen, die mit Einschränkungen zu tun haben: „Gebt im Bestreben nach einem Job und nach Selbstständigkeit nicht auf. Es gibt Hilfe.“





> Kontakt zum Jobcenter unter

www. schleswig-flensburg.de/Leben-Soziales/Jobcenter-SGB-II/team-

arbeitsmarkt