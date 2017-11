Kreis Schleswig-Flensburg : Die Müllgebühren bleiben stabil

von Martin Engelbert

erstellt am 21.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Die Abfallgebühren im Kreisgebiet bleiben stabil, mehr noch, die Gebührenzahler dürfen sogar mit einer Reduzierung ihrer Beiträge für Restabfall im ersten Quartal 2018 rechnen, denn die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg (ASF) hat in den vergangenen drei Jahren erneut Überschüsse erwirtschaftet. Ein Teil dieser Überschüsse werde nun dazu eingesetzt, die Gebühren konstant zu halten, berichtete ASF-Geschäftsführer Lutz Döring im Werkausschuss. Rund 515 000 Euro würden zu diesem Zweck in die Entsorgung des Abfalls fließen (225 000 Euro in die Restabfall- und 290 000 Euro in die Bioabfallentsorgung). Der größere Anteil der Überschüsse werde jedoch rückerstattet – die Einmalerstattungen belaufen sich auf gut 1,1 Millionen Euro.

Für das Jahr 2018 kalkuliert die ASF mit Gesamtkosten von 13,2 Millionen Euro, das entspricht annähernd dem Betrag von 2017. Einer leichten Steigerung der Logistik- und Behandlungskosten für Rest-, Bio- und Sperrmüll stehen höhere Vermarktungserlöse im Bereich Papier-, Pappe und Kartonage gegenüber. Die zu erwartenden Vermarktungserlöse von 2,2 Millionen sowie die sonstigen Erlöse von 60 000 Euro werden wie in diesem Jahr zur Kostenreduktion im Bereich Rest- und Biomüll eingesetzt. Eingeführt wird im kommenden Jahr ein gebührenpflichtiger Hol-Service für die Gelben Säcke, den es für die Abfalltonnen bereits gibt.

Ausschussmitglied Thomas Jepsen (CDU) brachte es auf den Punkt: „Wir können als Kreis stolz darauf sein, dass wir das so hinbekommen haben.“ Einhellig beschloss der Ausschuss, dem Kreistag die Annahme der Gebührenkalkulation zu empfehlen.

Grünes Licht gab der Ausschuss auch für die Sanierung von 42 Kilometern Kreisstraßen im Jahr 2019. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 5,8 Millionen Euro, die Förderquote wird auf 50 Prozent veranschlagt. Hoffnungsvoll sei man, was die Sanierung der Kreisstraße 8 in Bergenhusen betreffe, so Hilke Richardsen vom Servicebetrieb Straßenbau. Nach einer ersten Ausschreibung ohne Interessenten, erwarte man diesmal Angebote. Nachdem die juristische Auseinandersetzung abgeschlossen sei, wolle man den Ausbau der K 111 bei Hasselberg nun umsetzen. Dabei sei schnelles Handeln erforderlich, um die Fristen für die dort erforderlichen Abholzungsmaßnahmen bis 19. Februar nach Landesnaturschutzgesetz einhalten zu können.

Vor einigen Jahren stieg der Kreis aus der Finanzierung der Flensburger Mobilitätszentrale aus. Nun stellte Joachim Kaulbars von der Stadt Flensburg im Ausschuss diese Mobilitätszentrale vor und warb um Unterstützung durch den Kreis. Schließlich gebe es intensivste Verkersbeziehungen zur Stadt über den ersten Siedlungsring bis weit in das Kreisgebiet hinein und das Informationsangebot der Mobiliätszentrale Region Flensburg umfasse nicht nur den Verkehr in Flensburg, sondern auch im Kreis. Die Kundenkontakte bei der Mobiltätszentrale hätten in den vergangene zehn Jahren stark zugenommen und auch das Interesse am Internetangebot sei deutlich gestiegen. „Unser Anspruch ist, das gesamte Verkehrsangebot der Region auf einen Blick zur Verfügung zu stellen. Die Fahrpläne der Schleswiger Stadtbusse aufzunehmen, ist leicht möglich“, bekräftigte Kaulbars. Eine Mitfinanzierung durch den Kreis scheine deshalb angemessen. Die Kreisverwaltung wird nun die Gründe, die für eine erneute finanzielle Beteiligung an der Finanzierung der Flensburger Mobilitätszentrale sprechen, prüfen und eine entsprechende Beschlussvorlage für die Januarsitzung des Ausschusses erstellen.

Abschließend setzte der Ausschuss die nächsten Vergaben des Öffentlichen Personennahverkehrs in Gang. Das Vergabeverfahren für die Buslinien im westlichen Teil des Kreises (Teilnetz West) sind bereits angelaufen, die Bewerbungsfrist endet am 31. Dezember; die neue Genehmigung gilt ab 1. Januar 2019 für dann zehn Jahre.

Das Vergabeverfahren für das Teilnetz Süd soll im Februar 2018 beginnen, die Antragsfrist endet am 31. Dezember 2018, die Genehmigung wird ab 1. Januar 2020 ebenfalls für zehn Jahre erteilt. Das Teilnetz Ost wird ein Jahr später ebenfalls für zehn Jahre neu vergeben.