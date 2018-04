Schleswig : Die Meiers stocken nochmal auf

Die Hospizstiftung geht mit einem Kapital von zwei Millionen Euro an den Start. Bald gibt es auch Klarheit über das Grundstück für die stationäre Einrichtung.

von Alf Clasen

21. April 2018, 07:00 Uhr

Auf dem Weg zu einem stationären Hospiz in Schleswig ist eine weitere entscheidende Hürde genommen. In dieser Woche erteilte die Landesregierung grünes Licht für die Satzung der neugegründeten Hospiz- und Palliativstiftung, die als Trägerin der Einrichtung fungieren wird. „Wir freuen uns riesig“, sagt Enno Körtke vom Freundeskreis Hospizdienst. Das Nospa-Vorstandsmitglied bildet gemeinsam mit Wolfgang Hauschildt (Finanzvorstand des Diakoniewerks Kropp) und der Rechtsanwältin und Ratsfrau Steffanie Hildebrandt den Stiftungsvorstand.

Hildebrandt ist eine langjährige Vertraute von Günther (88) und Renate (85) Meier. Ohne die Unterstützung des Schleswiger Ehepaares wäre das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu realisieren gewesen. Bereits Ende vergangenen Jahres hatten die Meiers 1,5 Millionen Euro zugesagt. Als nun aus der Kieler Stiftungsaufsicht Bedenken kamen, dass diese Summe nicht ausreichen könnte, öffnete das Paar nochmals seine Schatulle und stockte das Gründungskapital der Stiftung um 500 000 auf nunmehr zwei Millionen Euro auf. „Wir wollten, dass es jetzt in die Wege geleitet wird“, sagt Günther Meier, der als Steuerberater zu Wohlstand gekommen ist. Eigentlich sollte die weitere Summe erst aus ihrer Erbmasse fließen, ergänzte seine Frau. „Doch es macht mehr Sinn, wenn wir das Geld jetzt geben“, so Renate Meier, die mit einem Lachen hinzufügt: „Jetzt ist es aber auch genug.“

Geld wird indes auch weiterhin benötigt, um den Bau einer Einrichtung mit acht Betten zu finanzieren. Den Berechnungen zufolge sind für Grundstückskauf und Bau rund 2,5 Millionen Euro erforderlich. Im vergangenen Jahr hätten verschiedene Institutionen bereits insgesamt knapp 40 000 Euro für das Hospiz gesammelt, berichtet Enno Körtke. „Diese Spenden werden an die Stiftung weitergeleitet.“ Auch werde man sich beim Land um Fördermittel bewerben, so Körtke weiter. Pro Platz seien bis zu 30 000 Euro möglich. „Wir werden versuchen, die vollen 240 000 Euro zu bekommen.“

Auch in der Grundstücksfrage sind die Initiatoren weit vorangeschritten. Im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Bauausschusssitzung habe man entsprechende Pläne vorgestellt und sei bei den Kommunalpolitikern auf volle Zustimmung gestoßen, berichtet Körtke. Um welches Grundstück in zentraler Lage es sich handelt, das man ins Auge gefasst habe, das werde man voraussichtlich in der kommenden Woche offiziell verkünden. Zuvor wolle man den Anwohnern bei einer Informationsveranstaltung das Vorhaben erläutern.

In einem Jahr, so hofft Wolfgang Hauschildt, werde man wohl so weit sein, um mit dem Bau zu beginnen. Das Diakoniewerk Kropp wird die Federführung in der noch zu gründenden Betreibergesellschaft übernehmen. In dieser Gesellschaft werden auch der Kirchenkreis und der Freundeskreis Hospizdienst vertreten sein. Aus wirtschaftlicher Sicht sei ein Hospiz eine große Herausforderung, betont Hauschildt.

Alle Beteiligten versichern derweil, dass man auch die ehrenamtliche Arbeit des ambulanten Hospizdienstes weiter unterstützen werde. Bei der Begleitung sterbender Menschen und ihrer trauernden Angehörigen würden sich ambulanter Dienst und stationäres Hospiz gut ergänzen, ist Steffanie Hildebrandt überzeugt. Und Enno Körtke sagt: „Jetzt wird in Schleswig ein hospizliches Netzwerk entstehen.“ In dieses Netzwerk könnten auch Krankenhäuser und Pflegeheime mit eingebunden werden.

>Spendenkonto der Hospiz- und Palliativstiftung: DE 89 2175 0000 0165 3395 81