Die „Lichtreise“ kehrt zurück

von Anette Schnoor

erstellt am 16.Nov.2017 | 17:12 Uhr

Als Katrin Bethge vor gut einen Monat den Schleswiger Kulturpreis entgegennahm, da hatte sie es angekündigt: Die „Lichtreise“, mit der die Hamburger Künstlerin im vergangenen November Tausende Dombesucher verzaubert hat, wird noch in diesem Jahr ein Nachspiel haben. Jetzt steht der Termin fest: Am Sonntag, 26. November, begleitet Bethge ein Konzert von Domchor und Domkantorei mit einer neuen Lichtinstallation. Beginn ist um 17 Uhr.

Es wird auch deshalb ein ungewöhnliches Erlebnis, weil die Sitzbänke umgedreht werden, so dass die Besucher nicht in die Richtung des Altars blicken, sondern auf die Orgel. Dort spielt Rainer Selle die Messe in D-Dur von Antonin Dvorák (op.86), die – so der Titel des Konzerts – „in neuem Licht“ erscheinen soll.

„Die Messe für Chor und konzertante Orgel nimmt eine Sonderstellung in der Kirchenmusik ein“, sagt Selle. Dvorák hatte sie im Auftrag eines Prager Architekten zur Einweihung der Kapelle auf dessen Gut komponiert. Der tschechische Komponist schrieb die Messe als sein persönliches Zeugnis von „Glaube, Hoffnung und Liebe zu Gott“. Angereichert wird das Konzert am Ewigkeitssonntag unter der Leitung von Christina Selle mit Texten, die der frühere Schleswiger Propst Dietrich Heyde vorträgt. Vorab erklingen Bearbeitungen dreier Choräle zum Ende des Kirchenjahres von Johann Sebastian Bach.

Bethge hatte im vergangenen November das Innere des St.-Petri-Doms vier Wochen lang in wechselnde Lichtinstallationen getaucht. Auch andere Gebäude in der Stadt – vom Plessenhof bis zu Schloss Gottorf – hatte sie in diese „Lichtreise“ eingebunden.

Der Eintritt zu dem Konzert kostet zwölf Euro (ermäßigt sechs Euro). Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Liesegang am Capitolplatz sowie an der Abendkasse.