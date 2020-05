Von Gottorf bis Molfsee : Die Landesmuseen sind bereit für den Neustart

Die Landesmuseen öffnen am Dienstag wieder ihre Türen für Besucher. Aber: der wochenlange Lockdown reißt ein „großes Loch“ in die Kasse.

von Sven Windmann

15. Mai 2020, 16:29 Uhr

Schleswig | Eigentlich hat Ralf Bleile als Leiter des Archäologischen Landesmuseums schon genug zu tun. Seit fast neun Wochen aber hat er nun eine Art Zusatz-Job, der ihn obendrein fordert: Als Corona-Krisenmanager hat er in dieser Zeit von Gottorf aus nicht nur den Lockdown der sieben Museumsstandorte im Land koordiniert, sondern musste auch – jeweils unterstützt von einem Team – ein Konzept erarbeiten, um den Betrieb jetzt wieder hochfahren zu können. Denn am Dienstag ist es soweit. Dann öffnen die Landesmuseen wieder ihre Tore für Besucher.

„Da freuen wir uns natürlich wahnsinnig drauf. Aber es ist ein Kraftakt für alle Mitarbeiter. Das Öffnen ist deutlich schwieriger als das Schließen“, sagt Bleile. Mehr Aufsichtskräfte, zusätzliche Ticketschalter, Absperrungen, Umgestaltungen der Ausstellungen, Spuckschutz-Vorrichtungen, Desinfektionsmittelspender: All das musste und muss noch immer organisiert werden. Beispiel: Damit die Besucher im Schloss weiterhin die Moorleichen sehen können, musste dort einiges umgestellt und ein zusätzlicher Raum geöffnet werden. „Jetzt kann man im Einbahnstraßen-System an den Vitrinen vorbei und gleichzeitig den Mindestabstand einhalten“, so Bleile.

In den meisten Fällen hat man in allen Ausstellungen in den verschiedenen Standorten ähnliche Regelungen finden können. Hier und da musste man aber auch einzelne Bereiche sperren. So bleiben etwa im Freilichtmuseum in Molfsee einige Häuser zu, auch in Haithabu oder im Jüdischen Museum in Rendsburg bleiben einige wenige Räume zu. Berechnungsgrundlage dafür ist neben der allgemeinen Abstandsregel die Vorgabe, dass pro zehn Quadratmeter begehbarer Ausstellungsfläche ein Besucher erlaubt ist. Wenn man von sieben Standorten mit unzähligen Räumen und Nebengebäuden ausgeht, kann man sich vorstellen, wie viel die Mitarbeiter der Landesmuseen in den vergangenen Tagen gerechnet haben. Unter dem Strich kommt dabei heraus: Ins Schloss dürfen 406 Besucher, in Molfsee sind wegen des großen Außengeländes gut 800 erlaubt, in Haithabu hingegen nur 50. „Weil es im Museum etwas enger ist“, so Bleile.

Dass die vergangenen Wochen ein „riesiges Loch“ in die Kasse der Landesmuseen gerissen haben, betont indes deren Kaufmännischer Geschäftsführer Guido Wendt. Mit mehr als 100.000 Gästen hätte man an allen sieben Standorten in dieser Zeit rechnen können. „Wie groß das Defizit letztendlich ist, werden wir am Ende des Jahres sehen. Aber wir müssen auf alles vorbereitet sein. Finanziell ist dieser Lockdown für uns dramatisch“, sagt er. Immerhin werde man vom Kulturrettungsschirm des Landes profitieren können. „Und ohnehin wissen wir das Land auf unserer Seite“, betont Wendt, der gleichzeitig wehmütig auf das vergangene Jahr blickt. „Wir hatten einen sehr guten Lauf und wollten in diesem Jahr die Marke von einer halben Million Besuchern knacken.“ Unter anderem habe man auf den Aufwind durch den Welterbetitel für Haithabu gesetzt. Stattdessen hätte man aber alle geplanten Großveranstaltungen am Wikingermuseum absagen müssen. Gleiches gilt für den Herbstmarkt in Molfsee und den Landmarkt auf der Gottorfer Schlossinsel. Dennoch, so betont Wendt, sei der Abbau von Personal ausgeschlossen.

Stattdessen lobt der Geschäftsführer ausdrücklich die mehr als 200 Landesmuseen-Mitarbeiter, wie sie die Krise bislang gemeinsam gemeistert hätten. Als man am 13. März alle Einrichtungen hatte schließen müssen, „hat unser Krisenmanagement hervorragend geklappt“, so Wendt. Innerhalb weniger Tage seien 120 Homeoffice-Plätze eingerichtet worden. „Das hat so gut funktioniert, dass wir auch in Zukunft auf dieses Instrument setzen wollen, um Mitarbeiter zu entlasten.“ Insgesamt sei man beim Thema Digitalisierung „einen großen Schritt weitergekommen“.