Die Kropper Wirtschaft verjüngt ihren Vorstand

von Gero Trittmaack

erstellt am 19.Sep.2017 | 16:52 Uhr

Nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Monaten konnte der Kropper Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) auf der Jahresversammlung im Wikingerhof gleich vier neue Vorstandsmitglieder präsentieren. Zu neuen Beisitzern gewählt wurden der 34-jährige Christoph Auen, der bei der Schleswiger Volksbank tätig ist, der gleichaltrige Steuerberater Ralf Dohrn sowie der 29 Jahre alte Christian Greve, der bei der Provinzial arbeitet.

Angesichts der vielversprechenden Talente wolle er den Übergang im Verein weiter begleiten und weitere zwei Jahre im Amt bleiben, erklärte der erste Vorsitzende Carsten Saß und stellte sich den 25 anwesenden der 125 HHG-Mitglieder erfolgreich zur Wiederwahl. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Beisitzerin Tina Haut. Nachfolger von Schriftwart Maik Frie wurde Fritz Benz. Dass sie nun junge Kollegen im Vorstand hätten, „ist eine gewaltige Beruhigung für uns“, so Kassenwart Adolf Deeke, der ankündigte: „Nächstes Jahr stelle ich meinen Posten zur Verfügung.“ Er dankte Carsten Saß dafür, dass er sich erneut als erster Vorsitzender zur Verfügung gestellt hatte und als „alter Hase mit an Deck bleibt“.

Im Anschluss an die Wahlen und die Entlastung des Vorstands berichtete Saß den 35 Anwesenden von den Aktivitäten des zurückliegenden Jahres, darunter die „rundum erfolgreichen“ 16. Herbstgespräche im November, für die man sogar Absagen habe erteilen müssen. Man sei stolz darauf, mit dem Meteorologen Meeno Schrader „den Nerv der Zeit und Mitglieder getroffen zu haben“, sagte er.

Highlight sei 2017 das Sommerkino gewesen, so der erste Vorsitzende und erinnerte an die Hilfe des Bauhofs. „Die Unterstützung seitens der Gemeinde sucht ihresgleichen in der Region und macht solche Aktionen erst möglich“, wandte er sich dankend an Bürgermeister Stefan Ploog.

Dieser gab den Dank zurück und sprach von „hervorragender Zusammenarbeit“. Er berichtete, dass alle Flächen im Kropper Gewerbegebiet verkauft seien und man versuche, neue zu erwerben. „Derzeit gibt es aber wenig Bereitschaft in der Landwirtschaft“, ergänzte er. Zudem kündigte Ploog an, dass der Waldsportplatz durch Investitionen in sanitäre Anlagen und Stromanschlüsse zum „Eventgelände“ werden solle, auf dem 2018 einige Veranstaltungen stattfinden können.

Auch Carsten Saß warf einen Blick in die Zukunft. So kommen zu den diesjährigen Herbstgesprächen am 16. November Wracktaucher ins Autohaus Thomsen, um von ihren Erlebnissen auf der Suche nach den Schätzen der Nordsee zu berichten. Im Dezember gibt es den Weihnachtsmarkt mit Budenzauber auf dem Alten Viehmarkt. Das vorweihnachtliche Hauptstraßenfest falle dagegen aus, verkündete er die Entscheidung der Interessengemeinschaft. Gründe seien die Leerstände und fehlende Mitglieder, ergänzte er. Das Osternest ist für den 31. März 2018 geplant und die Mondscheinnacht vom 17. bis 19. August. Zeitnah soll zudem die neue Homepage der HHG online gehen.