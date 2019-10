Handewitt und Flensburg : Die Kooperation soll erweitert werden

Wohnen, Verkehr und Umweltschutz: Flensburg und Handewitt wollen auch in diesen Bereichen enger zusammenarbeiten.

21. Oktober 2019, 08:51 Uhr

Handewitt | Fast 1000 dauerhafte Arbeitsplätze zählen Flensburg und Handewitt in ihrem gemeinsamen Gewerbegebiet an der Autobahn. Sie ziehen daraus jährlich 1,5 bis zwei Millionen Euro an Gewerbesteuern. Als die „Wirtschaftsentwicklungsgemeinschaft Flensburg-Handewitt“ (WEG) 1993 gegründet wurde, sprach man vom „Ende des Kirchturmdenkens“. Seit rund 15 Jahren mauserte sich die Kooperation zwischen kreisfreier Stadt und kreisangehöriger Gemeinde zur ökonomischen Erfolgsstory. Nun soll sie auf weitere Aufgabenfelder wie Wohnen, Verkehr und Umweltschutz ausgedehnt werden.

Das ist im Grunde keine neue Idee. Schon im Vertragswerk von 1993 wurden weitere politische Bereiche verankert – aber nie konkretisiert. Das änderte sich ab 2017, als sich Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange und Handewitts Bürgermeister Thomas Rasmussen austauschten, sich die WEG-Organe berieten und sich die „Ältestenräte“ beider Kommunen zwei Mal trafen, ehe Anfang Oktober beide Hauptausschüsse einen entsprechenden Beschluss fassten. „Der mag zwar technokratisch klingen, ist aber ein echter Vorteil für die Menschen“, erklärte Arne Rüstemeier, Vorsitzender der WEG-Verbandsversammlung. „Die Zusammenarbeit ist auch für die Generation, die nach uns kommt“, ergänzte Marx Plagemann, Handewitter Mitglied im Finanz- und Wirtschaftsausschuss der WEG.

Ein erstes gemeinsames Projekt befindet sich bereits in der Umsetzung. In Handewitt soll, zwischen Alter Kirchenweg und Norderfeld, ein Geschosswohnungsbau, verbunden mit einem Anteil sozialen Wohnungsbau, realisiert werden. Anfang November schreitet der Handewitter Planungs- und Umweltausschuss zur Tat, um eine Umfirmierung der entsprechenden Fläche vom „Mischgebiet“ in ein „Allgemeines Wohngebiet“ in die Wege zu leiten. Im Grenzbereich zwischen Stadt und Umlandgemeinde sollen weitere Standorte für Wohnareale ausgelotet werden.

Das Ausgleichsflächen-Management soll zukünftig nicht mehr kleinteilig, sondern über „ein großes Areal, versehen mit einem gemeinsamen Konzept“, geregelt werden, so Thomas Rasmussen. „Das wird ein Hot Spot des Artenschutzes.“ Wo dieser entstehen soll, wollte der Bürgermeister mit Verweis auf den zum Teil noch anstehenden Grunderwerb nicht verraten.

Ferner sollen der ÖPNV gestärkt und die Lücken im Radwegenetz geschlossen werden. „Wir neigen dazu, die Ränder zu vernachlässigen“, erklärte Simone Lange. „Dort sollten die Radwege genauso gut sein wie sonst in der Stadt und in Handewitt.“ Zudem wollen beide Partner ein gemeinsames Einzelhandelskonzept erarbeiten. „Wir wollen die Grundversorgung der Orte verbessern“, verdeutlichte Thomas Rasmussen. „In Weding mit seinen über 2000 Einwohnern gibt es keinen Supermarkt.“ Im Zuge der Entwicklung eines Neubaugebietes um die Friedenskirche in Flensburg-Weiche wird schon länger über die Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters diskutiert.