Aus der Gemeindevertretung : Die Kita-Beiträge in Erfde werden angepasst

Die Gemeinde reagiert damit auf die Kita-Reform und beschließt die Deckelung der Beiträge ab dem 1. August.

Avatar_shz von shz.de

06. Juli 2020, 08:39 Uhr

Erfde | In der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Erfde ging es um die neue Benutzungs- und Beitragssatzung der gemeindlichen Kita. Aufgrund der Kita-Reform in Schleswig-Holstein sind die Kommunen gehalten, ihre Satzungen zum 1. August zu aktualisieren. In dem neuen Kitagesetz ist die Deckelung der Elternbeiträge vorgesehen. „Für die Eltern wird es komfortabler werden“, so der Kommentar von Bürgermeister Thomas Klömmer.

Weiter beschloss man eine neue Satzung zur Zweitwohnungssteuer. Diese greift rückwirkend zum 1. Januar 2019 und bringt rund 4200 Euro für die Erfder Kommune.

Auch der Beschluss vom 9. April wurde aufgehoben, die Badestelle an der Eider in Bargen zu schließen. Aufgrund rechtlicher Veränderungen auf Landesebene ist „es entspannter und darstellbarer geworden, den Badebetrieb zuzulassen“. Ein Sicherheitskonzept soll von einer Fachfirma aufgestellt und dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA) vorgelegt werden. „Und nach der Zustimmung durch den KSA heben wir unser Badeverbot auf“, so Klömmer.

Beratungsbedarf wird es noch über die Kostensituation der Bargener Fähre geben. Sie ist 20 Jahre alt und gehört den Gemeinden Erfde und Delve. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist eine ergänzende Ausrüstung notwendig. Auch die Gebühren für die Ausbildung und Zulassung der ehrenamtlichen Fährleute sind drastisch gestiegen. Und durch die Corona-Krise sind die beliebten Eider-Längsfahrten praktisch zum Erliegen gekommen. „Der Motor der Fähre hat über 10.000 Betriebsstunden runter“, ergänzt der Wegeausschussvorsitzende Arne Hansen. Die Finanzausschüsse beider Gemeinden werden sich noch beraten. „Aber die Fähre ist ein touristisches Highlight der Region“, bekundeten die Erfder Gemeindevertreter.

Um Sicherheitsbelange ging es auch bei dem Kunstwerk an dem ehemaligen Nospa-Gbäude. Dieses Gebäude wurde an einen Tellingstedter verkauft – und die Nospa hat dort noch den Bankautomaten untergebracht. „Und zwei von den neun aus vier Metern Höhe herabhängende Steinskulpturen sind schon abgerissen“, bringt Gerd Josten in der Bürgerfragestunde vor. Der Bürgermeister wird mit dem Eigentümer Rücksprache halten, um die Gefährdungen beseitigen zu lassen.