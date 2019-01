Bergenhusen : Die „Holzkathe“ schließt

Inge Ivers aus Bergenhusen muss den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen einstellen.

von shz.de

02. Januar 2019, 16:58 Uhr

„Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören“, beschreibt Inge Holm-Ivers ihre Motivation für die ursprünglich am 30. Juni geplante Aufgabe ihres Restaurants „Holzkathe“. Einige Gründe sprächen für diesen Schritt, den sie sich zusammen mit ihrem Ehemann genau überlegt habe, so Inge Ivers. Doch nun kommt es anders. Wegen einer plötzlichen Erkrankung und einer damit verbundenen länger andauernden Therapie muss sie den Betrieb sofort einstellen.

Seit Sommer 2006 hatte Inge Ivers zunächst mit Teilhaberschaft und Unterstützung innerhalb der Familie und seit 2008 eigenverantwortlich den Betrieb geleitet.



Gemeinsam alles erreicht





Mit Hilfe ihres Ehemanns Herrmann Ivers im logistischen Bereich hat sie alle anfallenden Aufgaben rund um die gebuchten Veranstaltungen gemeistert. Unterstützung im Service leisteten während der Veranstaltungen bis zu vier Kräfte.

„Nun sind wir beide jenseits der 60“, sagt Inge Ivers, will das aber nicht als Entschuldigung gelten lassen. „Ich habe das erreicht, was ich immer wollte, der Betrieb läuft“, fügt sie hinzu. Aus gesundheitlichen Gründen sei ihre Entscheidung nun eine Sache der Vernunft. Bereits jetzt bedanke sie sich bei ihren Kunden für ihre Treue, den Geschäftspartnern und ihrem Team für die gute Zusammenarbeit. Gleichzeitig freue sie sich auf etwas mehr Ruhe und Eigenständigkeit nach der Schließung.

Für größere Veranstaltungen steht der Veranstaltungsraum auf dem Hof Holzkathe weiterhin zur Verfügung. Bis zu 100 Personen können dort Veranstaltungen jeglicher Art abhalten. Eine Bewirtung mit Speisen und Getränken muss jedoch künftig in der Regie der Veranstalter organisiert werden. In gewünschtem Umfang kann eine Ausstattung mit Geschirr, Gläsern und anderen Utensilien nach Absprache erfolgen.