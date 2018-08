Erfde : Die grüne Dose für den Notfall

Das DRK-Pflegezentrum in Erfde gibt Notfalldosen heraus, die mit wichtigen Informationen im Kühlschrank aufbewahrt werden.

von Peter Thomsen

23. August 2018, 16:55 Uhr

Lebenswichtige Informationen gibt es aus dem Kühlschrank. Immer mehr Menschen haben zu Hause einen Notfall- oder Impfpass, einen Medikamentenplan oder eine Patientenverfügung. Doch im Ernstfall ist es für die Retter meist unmöglich, diese wichtigen Informationen zu finden. Dazu gibt das DRK-Pflegezentrum in Erfde gegen eine geringe Gebühr die sogenannte grüne Notfalldose heraus. Sie enthält ein Notfall-Infoblatt, in dem neben den persönlichen Daten wichtige Diagnosen und Vorerkrankungen, regelmäßig einzunehmende Medikamente, aber auch wichtige Ansprechpartner oder zu versorgende Haustiere angegeben werden können. Zum Set gehören auch zwei Aufkleber. Einer gehört an die Haustür und der zweite außen an den Kühlschrank.