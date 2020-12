Sörup : Die Görrissen-Stiftung hilft – Geschenke für Heiligabend

Mit Geldgeschenken möchte die Görrissen-Stiftung aus Sörup bedürftigen Menschen das Weihnachtsfest verschönern.

11. Dezember 2020, 17:25 Uhr

Sörup | Einen Stapel Briefe hält Hans-Jürgen Hansen hoch. „Die haben einen Wert von etwa 5000 Euro“, erläutert der Vorsitzende der Görrissen-Stiftung. Die Briefe mit dem Absender „Görrissen Stiftung“ enthalten ein Geldgeschenk für Bürger der Gemeinde Sörup, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und für die Weihnachten kein Fest der großen Geschenke ist. „Manch einer ist froh, wenn er sich und seiner Familie am Heiligabend ein warmes Essen bereiten kann“, sagt Hansen.

Mit der Görrissen Stiftung hat die Gemeinde Sörup eine soziale Einrichtung, wie sie nur selten zu finden ist. Ihr Ziel hat die Stifterin Katharine Dorothea Görrissen mit einfachen Worten beschrieben: „Menschen in Not unbürokratisch und schnell helfen.“ „Wir haben unseren Wohlstand den Mitarbeitern und Kunden unseres Unternehmens zu verdanken“, soll Katharine Görrissen als Grund für die Gründung ihrer Stiftung genannt haben.

Katharine Görrissen war ein gläubiger Mensch mit einem großen Herzen, der aber von Schicksalsschlägen nicht verschont blieb. 1978 verstarb ihr Ehemann, der Getreidekaufmann Arthur Hans Görrissen. Er hatte in Winderatt eine Getreidehandlung aufgebaut, die Kunden in ganz Angeln hatte. Da das Ehepaar keine Kinder hatte, adoptierten sie einen Jungen mit Namen Hans-Georg. Als er mit 37 Jahren verstarb, war Katharine Görrissen das letzte Familienmitglied. Einen Teil des Vermögens der Familie, dass auch durch den Verkauf des Unternehmens zusammengekam war, sie nach ihrem Tod in einer Stiftung gut aufgehoben wissen.

Menschen, die ihr Vertrauen hatte, wie der langjährige Firmenprokurist Hans Hansen, der Steuerberater Gerd Theilen und der Rechtsanwalt Uwe Christiansen setzten den Willen der Stiftungsgeberin um. 1994 erhielt die Stiftung die Genehmigung. Hansen, Theilen und Christiansen bildeten den Vorstand. Heute 26 Jahre nach der Gründung weist die Stiftung eine stolze Bilanz auf: In den vergangenen 26 Jahren wurde fast eine halbe Million Euro vergeben.

Eine Stiftung hat strenge Regeln, die penibel eingehalten werden müssen und streng überwacht werden. So darf das Stiftungsvermögen nicht angetastet werden. Verfügbar ist lediglich der Überschuss aus dem Stiftungsvermögen. In Zeiten hoher Zinsen sprudeln die Gelder, doch heute in der Niedrigzinsphase haben Stiftungen ein Problem. Gut also, dass Hans-Jürgen Hansen als ehemaliger Sparkassenfachwirt weiß, wo Geld heute noch gewinnbringend angelegt werden kann. Hinzu kommt, dass Rücklagen gebildet wurden, so dass die Stiftung auch heute ihre Aufgabe erfüllen kann.

Neben Hans-Jürgen Hansen sind im Vorstand Bürgermeister Dieter Stoltmann und neu für Gerd Thielen Christina Lorenzen. Ein kleiner Kreis, der sich dem Erbe von Katharine Görrissen eng verbunden fühlt und die Menschen in Sörup kennt.

„Wir leben hier nicht in einer Welt ohne Probleme“, weiß Hans-Jürgen Hansen. Es gebe viele Menschen mit Problemen, die sie zum Teil nicht alleine lösen könnten. Wenn der Stiftungsvorstand davon erfährt, wird versucht eine Lösung zu finden. Dabei wird auch geprüft, wie weit eine Eigenbeteiligung geleistet werden kann. „Wir müssen uns vor ungerechtfertigten Anfragen schützen“, unterstreicht Hansen.

Doch oftmals gibt es einen tragischen Hintergrund. In diesen Fällen versucht die Stiftung, schnell und geräuschlos zu helfen. So konnten schon viele Söruper Hilfe erhalten. Eine dankbare Umarmung ist oftmals der Lohn für den ehrenamtlich arbeitenden Vorstand. „Im Mittelpunkt aller Betrachtungen stehen für uns die Kinder“, unterstreichen Hansen und Lorenzen. Etwa wenn es um teure Medikamente, Beihilfe zur Ausbildung oder Klassenfahrten geht.

Einmal wurde im Vorstand auch kräftig geschmunzelt: Der Sohn von Hans-Jürgen Hansen wollte so gerne ein Schlagzeug haben. Von der Görrissen-Stiftung wusste er, dass sie Wünsche erfüllt. Der Junge formulierte ein Schreiben, das schließlich bei dem Stiftungsvorstand, seinem Opa, auf dem Schreibtisch landete. Die Antwort erhielt er kurz darauf per Post. Dem Jungen wurde mitgeteilt, dass seine Eltern nicht am „Hungertuch“ nagen müssten und deshalb eine Unterstützung der Görrissen Stiftung nicht erfolgen kann. Das Schlagzeug bekam er aber trotzdem. Absender Opa Hans.