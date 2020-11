Böklund : Die Glocke an der Kirche läutet wieder

Das seit August fertige Ersatzbauwerk für den historischen Glockenturm wurde endlich eingeweiht.

02. November 2020, 09:45 Uhr

BÖKLUND | Immer und immer wieder läutete am Freitag die Glocke an der Böklunder Kirche. Was frühere Generationen als Alarmsignal gedeutet hätten, war diesmal ein harmloser und erfreulicher Anlass zugleich: Das seit August fertige Ersatzbauwerk für den historischen Glockenturm wurde endlich eingeweiht.

Die 750 Kilogramm schwere Glocke durfte erst jetzt eingehängt werden, weil bei der zuständigen Kreisbehörde keine Baugenehmigung eingereicht worden war und deshalb nachträglich die Statik geprüft werden musste.

Nacheinander brachten nun ein Glockenbauer, Kirchendiener Dieter Brandes und Pastor Detlef Tauscher die Glocke zum Schwingen. Zuletzt legte Bürgermeister Jürgen Steffensen Hand an das kirchliche Eigentum. Dabei offenbarte sich eine Schwäche: Das Seil riss, bevor die Glocke sich überhaupt bewegte.

Glücklicherweise waren die Handwerker noch da und befestigten das Zugseil so, dass zum Regionalgottesdienst am Reformationstag alles reibungslos funktionierte. Damit ist die zweijährige glockenlose Zeit in Böklund vorbei – aber es läutet nur die kleinere der ehemals zwei Glocken: Das über eine Tonne schwere andere Geläut steht im Westen des Friedhofs. Es musste schon vor vier Jahren abgehängt werden, weil der baufällige Turm sie nicht mehr tragen konnte.

Nun geht es aber mit der Sanierung des denkmalgeschützten spätmittelalterlichen Bauwerks weiter: Weil ein kleiner Kran zum Einhängen der Glocke vor Ort war, ließ sich Dirk Clasen von der mit der Sanierung beauftragten Firma aus Idstedt in den grauen Regenhimmel hieven und baute den 65 Kilogramm schweren Wetterhahn mit Kugel von der Turmspitze ab. Jetzt kann ein größerer Kran kommen und den Dachhelm herunternehmen. Danach geht an die Aufgabe, die Sanierungsfehler von vor 80 Jahren nachhaltig auszubessern.