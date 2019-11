Von Husby nach Langstedt : Die gestohlenen Bilder von Karl Rieger sind wieder aufgetaucht

Die aus einem Supermarkt in Husby gestohlen Bilder des Künstlers Karl Rieger wurden in Langstedt gefunden.

29. November 2019, 15:01 Uhr

Husby | Vier gestohlene Gemälde des Hobbykünstlers Karl Rieger (76) aus Husby sind nach rund drei Wochen wieder aufgetaucht: Sie lagen in einem Altkleidercontainer in Langstedt, teilte Rieger unserer Zeitung mit. Eine Bewohnerin des 25 Kilometer von Husby entfernten Dorfes habe die Bilder, die in einer großen Plastik-Tragetasche steckten, in dem Container entdeckt. Da die Adresse Riegers auf der Rückseite seiner Werke stehe, habe die Frau ihn direkt kontaktiert.

Karl Rieger fuhr nach Langstedt, um seine 45x45 Zentimeter großen Bilder unversehrt in Empfang zu nehmen. „Ich kann nun doch noch die bereits von Interessenten bestellten Bilder rechtzeitig an den Weihnachtsmann ausliefern“, freute sich der dankbare Künstler. Unbekannte Diebe hatten dessen Werke mit Husbyer Motiven aus dem Café Thaysen im Supermarkt „nah & frisch“ in Husby entwendet, wo diese als Leihgaben hingen. Nach Angaben des Künstlers stellen sie einen Wert von 800 Euro dar. Besonders ärgerlich: Die Werke waren von Kunden bereits für Weihnachten vorbestellt. Auch die Polizei hatte den Diebstahl bearbeitet. Nun wird vermutet, dass deshalb der Bilderdieb „kalte Füße“ bekommen haben könnte, und die Gemälde kurzerhand als Abfall „entsorgt“ worden sind.