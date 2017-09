Marodes Parkhaus in Schleswig : „Die Geschäftswelt ist in Panik“

vergrößern 1 von 1 Foto: oje 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 07.Sep.2017 | 15:47 Uhr

Der Tag X rückt näher. Der Tag, an dem das Parkhaus am Schwarzen Weg komplett verriegelt wird, weil der 35 Jahre alte rostige Stahlbeton die Automassen einfach nicht mehr tragen kann. Spätestens seit vor zwei Jahren ein Deck mit 210 Stellplätzen aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste, ist für jedermann offensichtlich, wie marode das Parkhaus inzwischen ist. Eine Sanierung gilt als unwirtschaftlich, aber konkrete Pläne für einen Neubau gibt es nach wie vor nicht.

„In der Geschäftswelt herrscht Panik“, sagt Stadtmanager Rüdiger Knopse. Panik davor, was geschieht, wenn die verbliebenen 500 Parkplätze plötzlich fehlen. Wo sollen die Kunden in der Innenstadt dann noch parken? Eine Antwort weiß auch Klaus-Peter Jess, der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Ladenstraße (IGL), nicht. „Ich hoffe, dass der Worst Case nicht eintritt“, sagt er.

Im Bauausschuss wurde nun aber genau dieser schlimmste Fall durchdiskutiert. „Das Parkhaus ist jetzt ein heißes Eisen“, sagte Bürgermeister Arthur Christiansen. Um bei einer kurzfristigen Schließung des Parkhauses handlungsfähig zu sein, müsse man zügig auf die Einführung von Parkgebühren vorbereitet sein, hieß es in einer schriftlichen Empfehlung der Stadtverwaltung. Die Stadt plant also, mit der seit Jahren diskutierten Parkraumbewirtschaftung anzufangen, sobald das alte Parkhaus geschlossen ist. Der Gedanke dahinter: Wenn die Parkplätze in der Stadt plötzlich extrem knapp sind, könnten Gebühren dazu führen, dass Dauerparker ihre Fahrzeuge etwas weiter außerhalb abstellen und so mehr Raum bleibt für Innenstadt-Kunden, die ihre Autos nur für wenige Stunden abstellen wollen.

Doch diese Argumentation überzeugt nicht jeden. Ausgerechnet in dem Augenblick, in dem sich die Parkplatzsituation zuspitzt, auch noch Gebühren einzuführen, halten Jess und Knospe für den falschen Weg. Sie halten eine Parkraumbewirtschaftung erst dann für akzeptabel, wenn ein neues Parkhaus steht. Wie dieses finanziert werden soll, ob die Stadt es selbst baut oder einen privaten Investor sucht, ist indes noch völlig offen. „Die Zeit ist reif, wir müssen diese Entscheidung jetzt treffen“, appellierte Christiansen und kündigte eine Beschlussvorlage für die Oktober-Sitzung des Bauausschusses an. Helge Lehmkuhl (CDU) möchte erst eine ganze Reihe von Fragen geklärt wissen: Was ist mit den Personalkosten, den Folgekosten? Und welche Auswirkungen hätte die Einführung von Parkgebühren auf die Attraktivität der Innenstadt? Stephan Dose (SPD) entgegnete: „Ich möchte nicht noch ein weiteres Gutachten haben.“

Die Ladeninhaber treibt erst einmal die Frage um, wo es im Fall der Fälle Ausweich-Parkplätze geben könnte. Sind die Kunden bereit, vom Stadtfeld oder vom alten Theatergelände bis in die Fußgängerzone zu laufen? Knospe weiß es nicht. Vorhandene Parkplätze müssten jedenfalls besser ausgeschildert werden, meint er. Das gelte zum Beispiel für den Kleinen Baumhofsgang am Gallberg. Eine Option wäre auch, das Hertie-Grundstück erst einmal als Parkplatz zu nutzen, nachdem das alte Kaufhaus abgerissen wurde. Ob das praktisch möglich ist, müsse allerdings erst geklärt werden, gibt Jess zu bedenken. Die Fläche zwischen Königstraße und Königswiesen wäre eher in Frage gekommen, meint er – wenn dort nicht die Bauarbeiten für das neue Wohnquartier begonnen hätten.