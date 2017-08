Schleidörfertag 2017 : Die ganze Vielfalt der Schleiregion

vergrößern 1 von 3 Foto: hsz (2) 1 von 3





Der Schleidörfertag ist eine Veranstaltung, die Erwartungen weckt. „Die Wikingerstadt Schleswig sowie die umliegenden Gemeinden Busdorf, Fahrdorf, Borgwedel, Fleckeby, Kosel, Brodersby und Schaalby haben ein buntes Programm für Sie ausgearbeitet, um die Dörfer aus einem einzigartigen Blickwinkel entdecken zu können“, wirbt die Tourismusorganisation Ostseefjord Schlei auf ihrer Homepage.

Und tatsächlich hatte jedes einzelne Dorf etwas Besonderes zu bieten. Dank der offensiven Politik des Schaalbyer Bürgermeisters Karsten Stühmer haben die drei Ortschaften der Gemeinde in diesem Jahr ebenfalls an der Aktion teilgenommen. Am Füsinger Strand Winningmay fanden sich auch schon um 10 Uhr die ersten Interessierten ein. Werner Kuhr, zweiter Vorsitzender des Nabu aus Schleswig, führte in zweistündigem Abstand Gruppen durch das Schutzgebiet „Reesholm“ und erklärte mit viel Geduld Wissenswertes über Flora und Fauna. Zum Beispiel, warum es für die dort brütenden Vögel wichtig ist, dass der Ufersaum, der mit Schilf und anderen Wasserpflanzen bewachsen ist, nicht betreten wird. Viele Kite-Surfer nutzen die flache Bucht um das Schutzgebiet herum zum Üben und bahnen sich gerne mal einen Trampelpfad durch das Gestrüpp – mit fatalen Folgen für die Brutvögel.

Kuhr berichtete über die Volgelvielfalt in dem Schutzgebiet, verschwieg aber auch die Probleme nicht: „Der Klimawandel ist hier sichtbar“, sagte er. „Die Insel Hessholm ist nur noch bei extremem Niedrigwasser zu sehen, sämtliche Ulmen sind verschwunden, und auch die Rosskastanien und Eschen gehen zurück.“ Er gab zu bedenken, dass die Einträge von Kerosin durch die vermehrten Flüge in Jagel steigen, der Bootsverkehr die Grenzen des Erträglichen überschritten habe und das Gruppenklärwerk, an das sämtliche Dörfer angeschlossen sind, das Abwasser ungünstigerweise in die innere Schlei einleite, wo kein ausreichender Wasseraustausch stattfinden könne. Das Abwasser sei zwar „geklärt“, enthalte aber immer noch in hohem Maße Medikamentenrückstände, allergieauslösende Duftstoffe und unklare Mengen an Mikroplastik.

Andres Dobat von der Universität Aarhus beschäftigt sich derweil mit anderen Dingen: Der ehemalige Leiter der archäologischen Ausgrabungen in Füsing ist gerade dabei, die Daten der Grabung auszuwerten. Anlässlich des Schleidörfertages führte gleich mehrfach große Gruppen über die einstige Grabungsstätte und schilderte die Bedeutung der Funde. In den Jahren von 2010 bis 2014 hatte sein Team von Archäologen und Studenten an die 1000 Pfostenlöcher und rund 3000 verschiedene Gegenstände auf dem Acker nahe der Schlei gefunden. Die Siedlung lässt sich auf die Jahre 700 bis 1000 nach Christi datieren und liegt somit zeitlich noch vor Haithabu und hatte auch strategische Bedeutung. Dobat: „Von hier aus konnte man sowohl Haithabu als auch die engste Passage der Schlei gut überwachen.“

Neben Natur und Geschichte bekamen die Gäste auch die Gelegenheit geboten, sich zu bewegen. André Mayhoff bot am Strand die Möglichkeit, den neuen Trendsport „Stand-up-Paddling“ auszuprobieren. Und die Mitglieder des Vereins Schleswiger Pferdezüchter hatten neun stämmige Schleswiger Kaltblutpferde samt einem Fohlen mitgebracht. Besucher konnten die Pferde streicheln, aufsitzen und sich mit der Kutsche befördern lassen. Eigentümer Torge Petersen führte mit einem seiner Tiere vor, wie leistungsstark diese Rasse beim Pflügen und bei der Feldarbeit ist. Viele Besucher zogen auch der Angeliter Trachtenverein in Brodersby, das Bienenmuseum und der Museumsverein an.