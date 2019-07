Bündnis 90/Die Grünen in Schleswig-Flensburg : Die Folgen von Mitgliederboom und Wahlsiegen

Im Kreisverband hapert es an den Strukturen. Jetzt soll die Partei professioneller werden.

von Gero Trittmaack

03. Juli 2019, 18:33 Uhr

Schleswig | Als Uta Bergfeld vor zwei Jahren zur Sprecherin der Grünen im Kreis Schleswig-Flensburg gewählt wurde, konnte sie noch nicht ahnen, was auf sie zukommen würde. Die gelernte Landwirtin und Erzieherin kam aus der Bürgerinitiative „Angeliter bohren nach“, die sich gegen geplante Ölbohrungen in und um Sterup letztlich erfolgreich zur Wehr setzte, und wollte sich nun politisch für eine intakte Natur, eine soziale, gerechte und vielfältige Welt und gegen Populismus einsetzten.

Die guten Ergebnisse haben auch Nebenwirkungen

Zurzeit muss sich die 47-Jährige allerdings eher mit den Folgen der guten Wahlergebnisse und einem ungeahnten Mitgliederzuwachs beschäftigen. Den Aufstieg von Robert Habeck und die Tatsache, dass Umwelt- und Klimathemen stark in das Bewusstsein der Wähler gerückt sind, macht sie in erster Line verantwortlich für den Aufstieg der Grünen: „Das Wetter macht Wahlkampf für uns.“ Aber die guten Ergebnisse haben auch Nebenwirkungen. Zumindest im Kreis Schleswig-Flensburg haben die Grünen erkannt, dass sie organisatorische Defizite haben. „Wir sind von unseren Erfolgen überrollt worden und müssen jetzt schnellstens unsere Strukturen den neuen Verhältnissen anpassen“, sagt Uta Bergfeld. Die Regierungsbeteiligung im Lande und 40 Prozent mehr Mitglieder (von 140 auf 200) in den vergangenen zwei Jahren erfordern künftig mehr Professionalität.

Einige Dinge sind bereits angeschoben. Im September soll die Doppelspitze im Kreisvorstand mit der Wahl eines zweiten Sprechers wieder komplettiert werden – und für das Büro in Schleswig wird ein neuer Geschäftsführer gesucht. Doch damit ist es nach Ansicht von Uta Bergfeld noch längst nicht getan.

Da ist noch viel Potenzial drin. Uta Bergfeld, Vorstandsprecherin der Grünen im Kreis Schleswig-Flensburg

Bei der Kommunalwahl im Mai vergangenen Jahres kamen die Grünen im Kreis auf 15,1 Prozent – und das, obwohl es nur fünf Ortsvereine gibt und nicht alle Wahlbezirke besetzt werden konnten. „Da ist noch viel Potenzial drin“, sagt die Kreis-Sprecherin. Aber auch unendlich viel Arbeit für den ehrenamtlichen und nicht einmal vollständigen Vorstand.

Die Bildung einer breiteren Basis ist eine Aufgabe, die Einbindung der neuen Mitglieder eine andere. „Wer zu uns kommt, will üblicherweise etwas bewegen, am liebsten sofort oder zumindest schnell. Dabei stehen vor allem lokale Themen im Vordergrund. Wir wollen die Euphorie nicht bremsen, aber müssen gelegentlich deutlich machen, dass es in der praktischen Politik auch notwendig ist, Kompromisse einzugehen.

Die Grünen wollen sich auch thematisch breiter aufstellen

Darüber hinaus geht es den Grünen darum, besser wahrgenommen zu werden – das soll durch Veranstaltungen zu Themen gelingen, die einen lokalen Bezug haben – und dabei soll es nicht nur um Natur und Umwelt gehen. „Wir müssen uns auch thematisch breiter aufstellen, wenn wir Verantwortung tragen wollen“, ist Uta Bergfeld überzeugt – und gibt auch zu, dass ihr bei dem Gedanken an die große Aufgabe gelegentlich auch ein wenig mulmig wird. „Da gibt es nur einen Weg“, sagt sie entschlossen, „einfach Stück für Stück weiterarbeiten.“