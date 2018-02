Schleswig : Die Feuerwehr wünscht sich mehr Wertschätzung

Die Schleswiger Bürger würdigen zu wenig, was die Freiwillige Feuerwehr leistet, meint Wehrführer Sönke Schloßmacher.

von chw

26. Februar 2018, 12:14 Uhr

Würdigen die Schleswiger nicht genug, was die mehr als hundert Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in ihrer Stadt für das Gemeinwesen leisten? Wehrführer Sönke Schloßmacher jedenfalls sprach vielen seiner Kameraden aus dem Herzen, als er auf der Mitgliederversammlung der Feuerwehr am Freitagabend sagte: „Nicht jeder Schleswiger Bürger weiß unsere Arbeit zu schätzen. Oftmals fehlt es an Verständnis.“ Beispiele für diese Klage hatte er viele. So werde er immer wieder mit kritischen Fragen konfrontiert: Warum müssen bei nächtlichen Einsätzen die lauten Sirenen der Fahrzeuge eingeschaltet werden? Wieso braucht die Feuerwehr überhaupt zwei neue Gerätehäuser? Und weshalb muss ein weiteres Fahrzeug angeschafft werden? Warum ist die Feuerwehr nicht schneller am Einsatzort?

Zu wenig, meinte Schloßmacher, werde bedacht, dass die Feuerwehrleute Tag und Nacht bereitstehen, um Gefahren von Mensch und Gut abzuwenden, und zudem ihre Freizeit, opfern, um an Schulungen, Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen oder ihr Wissen in der Ausbildung des Brandschutznachwuchses weiterzugeben.

„Dass in vielfältiger Art und Weise kaum Notiz von der Feuerwehrarbeit genommen wird und dass sich viele Einwohner in der Stadt keine Gedanken über die Bedeutung von Brandschutz und Hilfeleistung machen, das ist mehr oder minder Realität Häufig resigniert man als Feuerwehr-Führungskraft.“ Dabei sei Wertschätzung gerade in der heutigen Zeit, die hektisch und manchmal oberflächlich erscheine, ein wichtiges Element für Menschen, die sich in vielfältiger Art und Weise einsetzten.

Zumindest während der Versammlung im Waldschlösschen vor 105 Mitgliedern und Gästen gab es reichlich Lob und Dank von Vertretern aus Stadtverwaltung, Politik und weiteren Blaulicht-Verbänden. „Der Pieper geht – und schon sind Sie raus zum Einsatz“, sagte Bürgermeister Arthur Christiansen. Dieser Einsatz sei keine Selbstverständlichkeit. Polizei-Chef Ferdinand Frenzer fand erklärte: „Ohne Sie geht es nicht. Wir brauchen Sie als professionellen Partner. Passen Sie gut auf sich auf!“

Grund zur Freude bereitete dabei der Baufortschritt der geplanten Feuerwache am Karpfenteich. Auch die Planungen für den zweiten Neubau am Kattenhunder Weg, der im Jahr 2020 fertig sein soll, schreiten voran.

20 Frauen und 101 Männer gehören zum Team der aktiven Brandschützer. 47 Kameraden bilden die Ehrenabteilung. 24 Jungen und sechs Mädchen gehören der Jugendfeuerwehr an. Sorge bereitet Schloßmacher der Rückgang bei der Zahl der Fördermitglieder. Derzeit sind es 226 und damit 30 weniger als noch vor einem Jahr. Der Wehrführer führt dies darauf zurück, dass die Wehr für Spenden in die Kameradschaftskasse keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen darf.

Nachwuchs bei den aktiven Mitgliedern ist indes vorhanden: Niklas Nielsen, Adel Miski, Christoph Hansen und Katharina Diecks absolvierten das Anwärterjahr. Als neue Mitglieder wurden Torben Oheim, Milena Beckert, Jan Andresen, Joris Gellesch, Sascha Maxdorf, Nuguse Tahadesse und Pascal Clausen begrüßt.