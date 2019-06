Solarcup in Glücksburg : Die ewigen Zweiten auf Platz eins

Solarcup in Glücksburg: Beim siebten Anlauf landen Flensburger Waldorfschüler in der Klasse Ultraleicht ganz oben auf dem Siegertreppchen.

von shz.de

24. Juni 2019, 15:12 Uhr

Glücksburg | Sechsmal schon haben Jasper von Spreckelsen und Anton Wellnitz, beide 17, von der Waldorfschule Flensburg beim Solarcup mitgemacht. Fünfmal belegten sie den zweiten Platz, jetzt klappte es mit dem ersten in der Klasse Ultraleicht 2 (15 bis 18 Jahre). Ihr Ultraleichtmodell „CoSoCar“ (Computergesteuertes Solar Car), raste in nur wenigen Sekunden über die 10 Meter lange Bahn, die beim Veranstalter für Schleswig-Holstein „artefact“ aufgebaut war. „Wir haben leichtes Modellbauholz verwendet und Polilactid-Kunststoff aus dem 3-D-Drucker, das wir mit den Solarzellen verlötet haben“, erklärte Jasper von Spreckelsen. Sechs Monate haben die beiden Schüler getüftelt und dabei besonders die hohe Kraft für das Anfahren bedacht. Mit 6 Volt kamen sie am Ende gut aus und ließen die Computersteuerung weg.

Im September werden sie, genau wie die Zweitplatzierten, zur Deutschen Meisterschaft nach Bremen fahren. In der jüngeren Altersklasse (10-14 Jahre) gewann Nis Trede, 14, von der Hermann Tast Schule Husum.

In der Kreativklasse mit dem diesjährigen Thema „50 Jahre Mondlandung“ musste das Losglück entscheiden. Die Teams von „Lucky Landing“ und „Apollo 47“ waren punktgleich. Die glücklicheren waren Maxime Mischke, Bjarke Pohlmann und Timon Hoffmeister mit Lucky Landing vom Gymnasium Heide-Ost mit ihrem hochformatigen Modell, das an eine Kinoleinwand erinnerte.

In der mit rund 19 Teams voll besetzten Solarbootklasse, für die es keine Deutsche Meisterschaft gibt, setzten sich Anton und Lorenz Gellweiler aus Glücksburg durch. Ihr „Silberfisch“ hatte Schwimmkörper aus Styropor.

Insgeamt 150 Teilnehmer plus begleitende Angehörige und Lehrer waren auf den Bremsberg gekommen. Jury-Mitlied Klaus Schrader von den Flensburger Stadtwerken zeigte sich beeindruckt von der großen Altersbandbreite der 8- bis 18-jährigen Teilnehmer und dem hohen Mädchen-Anteil. Die Jury hatte viel zu bewerten: Design, Performance, Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien, Recycle-Fähigkeit, Qualität der Plakate, Geschwindigkeiten.