B201 bei Schuby : Die erste Sperrung beginnt schon morgen Früh

Die Bundesstraße 201 erhält für 1,4 Millionen Euro zwischen Schuby und Schleswig (Flensburger Straße) eine neue Asphaltdecke. Die Arbeit wird in zwei Abschnitten erledigt. Bereits ab morgen (9 Uhr) werden die beiden Kreisverkehre in Schuby inklusive aller Anschlussarme bis zum Montagmorgen um 5 Uhr gesperrt. Das hat zur Folge, dass die Autobahn-Anschlussstelle Schleswig-Schuby an der A7 während des gesamten Wochenendes komplett gesperrt ist. Auch die kreuzende Bundesstraße 201 ist in diesem Bereich nicht durchgängig befahrbar. Genauso wenig sind der Pendlerparkplatz und die Stellplätze am interkommunalen Gewerbegebiet von der Autobahn aus zu erreichen.

Noch am Montag wechselt die Baustelle in östliche Richtung: Die Kreisverkehre werden wieder für den Verkehr freigegeben und auf die Bundesstraße Richtung Süderbrarup/Kappeln verlegt. Diese Sperrung wird voraussichtlich bis zum 19. August dauern.

Die Umleitungsstrecken werden nach Auskunft des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr in Flensburg ausgeschildert. Ortskundige werden gebeten, die Baustrecke weiträumig zu umfahren.

Für die Restarbeiten bis zum 9. September ist keine Vollsperrung mehr notwendig – dennoch ist auch dann noch mit Behinderungen zu rechnen.