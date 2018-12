Ex-Bürgermeister von Schleswig : Die Erfolgsbilanz des Thorsten Dahl

Nach Äußerungen des Ratsherrn Jöhnk kontert der Alt-Bürgermeister mit einer langen Liste angeblicher Erfolge.

von Alf Clasen

27. Dezember 2018, 16:28 Uhr

Schleswig | „Thorsten Dahl hatte nicht viel vorzuweisen. Das ist bei Arthur Christiansen anders.“ Dieses Zitat von Ratsherr Arne Olaf Jöhnk (Freie Wähler) in unserer gestrigen Berichterstattung über die Kandidatensuche zur Bürgermeisterwahl hat den so kritisierten Dahl auf die Palme gebracht. In einem offenen Brief wandte sich der Altbürgermeister gestern an die Ratsfraktionen, um auf die „vielen erfolgreichen Projekte und Entwicklungen in Schleswig in den Jahren 2002 bis 2014“ hinzuweisen.

„Schleswig ist in dieser Zeit extrem weit vorangekommen. Schleswig hat sich extrem gut entwickelt im städtebaulichen, organisatorischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereich, von dem heute noch profitiert wird“, schreibt Dahl. Und dies trotz der ungünstigen Voraussetzungen. „Denn Schleswig war durch den Abzug der Bundeswehr und vielen Tausend Menschen extrem betroffen. Dazu kam die denkbar ungünstigste wirtschaftliche Gesamtlage aller Kommunen. Es war insgesamt eine extrem ungünstige Ausgangslage.“

Um seine Sichtweise seiner zwölfjährigen Amtszeit zu untermauern, hat Dahl der Mail einen Internetlink beigefügt, der zu einer zehn DIN 4-Seiten langen Liste führt, auf der der ehemalige Rathaus-Chef stichwortartig seine vermeintlichen Erfolge aufzählt. Die Liste reicht von „Einführung eines zweiten verkaufsoffenen Sonntages im Jahr“ über „Aus- und Anbau an den Schulen“ und „Vorbereitung eines Neubaues eines Theaters für Schleswig am Standort Hesterberg“ bis hin zu „Ratsinformationssystem eingeführt“ und „Brandmeldeanlage im Rathaus eingebaut“. Besonders hebt Dahl seine Arbeitsweise hervor. In dieser Rubrik finden sich Stichworte wie „stets kompetent“, „transparent“ („Tagebuch über tägliche Angelegenheiten geführt“) und „bürgernah“ („regelmäßige Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger“).

Dahl weist zudem darauf hin, dass er 2002 in seiner Antrittsrede das Ziel ausgegeben habe, dass Schleswigs Einwohnerzahl um zehn Prozent wachsen solle. Dies sei damals von Zuhörern mit Kopfschütteln quittiert worden. Dass dieses Ziel heute erreicht sei, „darauf können wir alle stolz sein“. Auch rechtfertigt Dahl, dass das alte Stadttheater wegen Einsturzgefahr geschlossen und später abgerissen werden musste. Dass gesagt werde, dass man das Gebäude hätte erhalten können, bezeichnet er als „Märchen“, das er aus der Welt räumen möchte.

Den Bewerbern um das Bürgermeisteramt wünscht Dahl abschließend „viel Spaß beim Benutzen der Liste als Vorlage oder roten Faden für eigene Programme“.