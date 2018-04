Die Einbrecher kommen seltener

Kriminalstatistik der Polizeidirektion Flensburg: Der Kreis gehört zu den sichersten Wohngebieten im Lande

von Gero Trittmaack

10. April 2018, 19:03 Uhr

Im Kreis Schleswig-Flensburg leben die Menschen sicherer als fast überall sonst in Schleswig-Holstein. Das ist ein Fazit der Polizeidirektion Flensburg nach Auswertung der Kriminalitätszahlen des Jahres 2017.

Mit einem rechnerischen Wert von 4780 Straftaten auf 100 000 Einwohner – der so genannten Häufigkeitszahl – wurde für das Kreisgebiet der zweitniedrigste Wert im Lande festgestellt. Nur im Kreis Plön geht es noch beschaulicher zu. Hinzu kommt eine vergleichsweise sehr hohe Aufklärungsquote von 61,7 Prozent.

Olaf Schulz, der Leiter der Polizeidirektion, zieht denn auch ein sehr positives Fazit für das abgelaufene Jahr und stellt dabei die deutlich gesunkene Zahl der Wohnungseinbrüche in den Vordergrund. Nachdem 2016 mit 462 Einbrüchen der höchsten Wert der vergangenen acht Jahre erreicht wurde, gab es 2017 einen sehr deutlichen Rückgang auf 301 Fälle. Die Aufklärungsquote lag mit knapp 20 Prozent weit über dem Landesschnitt (12,2). Schulz führte diese Entwicklung unter anderen auf die eigene Ermittlungsarbeit, Einsatzkonzepte und Präventionsmaßnahmen zurück. „Wir werden die intensive Arbeit in diesem Bereich fortsetzen“, kündigte er an.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, ihre Aussagekraft ist jedoch begrenzt, wie auch die Polizei selbst deutlich macht. „Die Statistik bietet kein getreues Spiegelbild der Kriminalitätswirklichkeit, sondern eine je nach Deliktsart mehr oder weniger starke Annäherung an die Realität. “ Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass nur Fälle in die Statistik eingehen, die auch bekannt werden. Das wird im Fall der Drogendelikte deutlich: Investiert die Polizei wegen anderer Schwerpunkte weniger Arbeit in diesen Bereich, werden weniger Fälle bekannt. Das könnte in der Statistik einen deutlichen Abwärtstrend bedeuten – und den falschen Eindruck erwecken, das Problem sei gar nicht mehr so gravierend.

Die Gesamtzahl der erfassten Straftaten ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Es wurden drei so genannte Straftaten gegen das Leben registriert, die alle aufgeklärt wurden.

Einen leichten Anstieg gab es im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Das hat allerdings auch mit einer Neuerung im Strafrecht zu tun. Sexuelle Belästigungen können demnach als Straftaten geahndet werden – früher wurden sie lediglich als Beleidigungen auf sexueller Basis verfolgt. Zudem spricht die Polizei von einer zunehmenden Sensibilisierung – Opfer zeigen die Taten häufiger als früher an. Das lässt sich auch im Bereich der Vergewaltigungen, sexuellen Nötigungen und Übergriffen feststellen. Hier registrierte die Polizei 25 Taten – so viele wie schon seit zehn Jahren nicht mehr.

Schlechter als im Landesschnitt sieht es allerdings bei den so genannten Rohheitsdelikten aus – Raub und alle Arten von Körperverletzungen machen zunehmend die Runde. So stieg die Zahl der Raubüberfälle von 31 auf 46.