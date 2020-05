Gemeinschaftsschule am Thorsberger Moor : Die Bushaltestelle wird barrierefrei

Das Amt investiert 200 000 Euro in die Arbeiten. Sanierung des Schulgebäudes soll im Sommer abgeschlossen sein.

Avatar_shz von shz.de

25. Mai 2020, 15:27 Uhr

Süderbrarup | Die Kommunalpolitiker des Amtes Süderbrarup haben jetzt einstimmig die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle an der Gemeinschaftsschule abgesegnet. Im Haushalt wurden bereits 200.000 Euro für die Arbeiten eingeplant.

Amtsvorsteher Thomas Detlefsen informierte darüber, dass die Sanierungsarbeiten an der Schule sich weiterhin im Kostenrahmen befinden und bis zur Mitte der Sommerferien abgeschlossen sei sollen. „Wirklich stolz bin ich darüber, dass die besonderen Auflagen in der Coronazeit so gut umgesetzt werden, obwohl derzeit nur die Hälfte der Schulräumlichkeiten zur Verfügung steht“, lobte er Schulleiter Ralf Lausen, alle Mitarbeiter und Schüler.

Für den Unterricht wird derzeit unter anderem die Sporthalle mitgenutzt. Das Verhalten der Schüler und Lehrer sei sehr vorbildlich, so Ralf Lausen.

Die Kommunalpolitiker stimmten auch einer Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement des Kreises Schleswig-Flensburg einstimmig zu. Dies beinhaltet zum Beispiel die Aspekte Mobilität und Infrastruktur, technischen und flächenbezogenen Klimaschutz sowie begleitend übergeordnete Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele.

Die Mitglieder des Amtsausschusses nahmen die Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement des Kreises Schleswig-Flensburg zur Kenntnis und beschlossen, die vom Kreis vorgestellten Maßnahmen für den Amtsbereich Süderbrarup aufzunehmen und möglichst umzusetzen. Für den fortlaufenden Prozess soll die konzeptionelle und beratende Unterstützung von der Kreisverwaltung angenommen werden.

Bei den Nachwahlen wurde Süderbrarups neuer Bürgermeister Christian Hansen sowohl Mitglied des Finanzausschusses wie auch des Schul- und Jugendausschusses. Für den Bezirk Süderbrarup wurde Johannes Marxen und für Mohrkirch/Norderbrarup Holger Conrad als Schiedsmann gewählt.