Schleswig : Diakonie weiht neues Wohnheim ein

vergrößern 1 von 3 Foto: oje (3) 1 von 3





von Ove Jensen

erstellt am 20.Dez.2017 | 07:00 Uhr

Viele der Menschen, die hier in den Wochen nach Weihnachten einziehen werden, fallen auf durch „herausforderndes Verhalten“. So steht es in der Pressemitteilung, und so formuliert es auch Piet Lassen, der Geschäftsführer der Hesterberg & Stadtfeld gGmbH. Die Tochtergesellschaft der Stiftung Diakoniewerk Kropp hat gestern am Neufelder Weg – zwischen dem Domfriedhof und der geschlossenen Forensik – ein neues Wohnheim für 24 Bewohner eingeweiht.

Der ebenerdige Bau kostete knapp drei Millionen Euro. Es ist bereits das dritte Wohnheim, das das Diakoniewerk in Schleswig bauen lässt, seit sie die Wohnheime übernommen hat, die früher zum Landeskrankenhaus gehörten. Rund 300 Menschen mit geistigen oder seelischen Behinderungen leben hier. Viele der Häuser, in denen sie ihre Zimmer haben, sind über 100 Jahre alt. Das gilt auch für den Vorgängerbau, der sich nur wenige Meter entfernt in derselben Straße befindet und nun abgerissen werden soll. „Neubaupläne hat es schon lange gegeben“, sagte Lassen während der Einweihungsfeier gestern Nachmittag. Immer wieder aber seien die verschiedenen Trägerwechsel dazwischengekommen. Die Kropper Diakonie, seit 2015 alleiniger Eigentümer, plant nun langfristig. Weitere Neubauten sollen folgen, auch wenn noch nicht feststeht, wann und wo. Dabei möchte Pastor Jörg Engler, theologischer Vorstand der Stiftung, auch den christlichen Diakoniegedanken stärker als bisher hervorheben. Im Neubau geschieht dies zunächst durch die biblische Namensgebung: Die Einrichtung wird „Haus David“ heißen.

Das Haus unterscheidet sich in mancher Hinsicht von anderen Wohnheimen. So fiel gestern auf, dass – anders als bei den Einweihungsfeiern für andere Wohnheime – die Bewohner nicht mit dabei waren. Für die Mitarbeiter wäre der Festakt sonst wohl zu herausfordernd gewesen. Viele von ihnen neigen dazu, sich selbst zu gefährden. Manche sind vom Gericht in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen worden. Anders als nebenan in der Forensik leben hier aber keine Straftäter. Zwar umgibt ein hoher Zaun das „Haus David“, aber der Zaun hat keinen Stacheldraht. Auch wird es in dem Haus verschiedene Wohngruppen geben, deren Mitglieder unterschiedlich viel Freiheit genießen. Einige können das Haus eigenständig verlassen.

Dem Vernehmen nach freuen sich alle Bewohner auf den nahen Umzug. Anders als bisher, werden sie alle direkt an ihren Einzelzimmern private Duschen und Toiletten haben.