Schleswig : Der Zeit-Schenker vom Tierheim

Eigentlich, sagt Rüdiger Dau, habe er mit Tieren nie so richtig etwas am Hut gehabt. Bis vor etwa fünf Jahren ein betagter Kater in sein Leben trat. „Eher zufällig. Aber er hat es mir richtig angetan.“ Umso größer sei der Schmerz gewesen, als er das Tier habe einschläfern lassen müssen. Inzwischen aber hat Dau einen Nachfolger gefunden. Ebenfalls alt, ebenfalls körperlich eingeschränkt. „Aber unheimlich dankbar. Der Kater gibt mir jeden Tag so viel, deshalb habe ich eines Tages gedacht, dass ich etwas zurückgeben muss.“ Gesagt, getan: Seit gut einem Jahr ist Dau ehrenamtlicher Mitarbeiter im Schleswiger Tierheim.

„Ich bin hingefahren, hab’ es mir angesehen und dann einfach mal gefragt, ob sie jemanden brauchen, der ihnen beim Putzen des Katzenhauses hilft“, erzählt der 65-Jährige. Erst habe man ihn daraufhin leicht irritiert angesehen. Nach dem Motto: „Ein Mann, der hier freiwillig putzen will? Ist daran etwas faul?“ Dann aber habe man schnell gemerkt, dass Dau es ernst meinte. Und inzwischen ist er nicht mehr wegzudenken aus dem Team des Schleswiger Tierheimes.

„Dieser Mann ist ein Traum, ein echter Glücksfall für uns“, sagt auch Nicole Schmonsees vom Vorstand des Tierschutzvereins, der das Tierheim betreibt – und finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Deswegen pfeift man auch personell aus dem letzten Loch und ist entsprechend froh über jeden ehrenamtlichen Helfer. „Wir müssten eigentlich noch zwei Vollzeitkräfte anstellen, um hier alles erledigen zu können. Aber dazu reicht das Geld nicht“, sagt Schmonsees. Vier Tierpfleger und drei Auszubildende kümmern sich um die Einrichtung am Ratsteich. Klingt einigermaßen viel, aber: „Man muss dabei bedenken, dass das Haus an 365 Tagen im Jahr besetzt sein muss, teilweise auch nachts“, betont Schmonsees. Damit hätten die Angestellten mehr als genug zu tun. So viel sogar, dass alle von ihnen reichlich Urlaubstage und Überstunden vor sich herschieben. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir freiwillige Helfer haben, die die eine oder andere Aufgabe abnehmen können.“

Dabei ist Rüdiger Dau nicht der einzige. Da ist zum Beispiel auch Claudia Böttcher, die seit Jahren Katzenbabys mit der Hand aufzieht, wenn diese von ihren Müttern verstoßen wurden. Oder Bernhard Lahl, der erst ein Jahr Bundesfreiwilligendienst im Tierheim absolviert hat und nun weiter ehrenamtlich hilft. Und Beate Schrader kommt jeden Sonntag freiwillig vorbei, um beim Putzen zu helfen. „Es ist toll, wenn man solch zuverlässige Leute an der Seite hat“, sagt Nicole Schmonsees, fügt aber auch an, dass das Tierheim noch weitere Helfer sehr gut gebrauchen könnte.

Rüdiger Dau kann den ehrenamtlichen Job auf jeden Fall weiterempfehlen. „Es herrscht hier so eine gute Stimmung im Team, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich herkomme“, sagt er. Dafür ist ihm auch der Weg von Kappeln nach Schleswig nicht zu weit. Am anderen Ende der Schlei hat Dau seit Jahren ein Ferienhaus. Seitdem er 2015 in Rente ging, ist er nun ganz von Hamburg dorthin umgezogen. „Ich war viele Jahre in der freiwilligen Feuerwehr aktiv. Da ich dafür inzwischen zu alt bin, wollte ich ein anderes Ehrenamt ausüben“, erzählt er. Und als ehemaliger Personalleiter bei einer großen Logistikfirma genieße er es, nun hin und wieder etwas völlig anderes zu machen. Statt zum Laptop oder Kugelschreiber greift er nun einmal wöchentlich zu Wischmob, Feger und Kehrblech. Natürlich gehört auch das Reinigen der Katzenklos dazu. „Das macht mir alles gar nichts aus“, sagt Dau, der spontan immer auch bei anderen Tätigkeiten im Tierheim aushilft. Das kann eine Fahrt zum Hundesfrisör ebenso sein wie eine Nachhilfestunde für einen Auszubildenden, der sich an der Berufsschule mit dem Thema Arbeitsrechts befasst. „Das ist einfach abwechslungsreich hier“, sagt Dau. Nicht zuletzt wegen der Tiere. „Oft setze ich mich einfach zu den Katzen und dann wird gestreichelt. Das gehört dazu. Tiere brauchen Zuwendung, und wenn man ihnen diese gibt, bekommt man sie auch zurück.“ Dazu hätten die fest angestellten Mitarbeiter, im Gegensatz zu ihm, oft keine Zeit. „Davon habe ich genug. Also kann ich den Tieren ruhig ein wenig davon schenken.“

von Sven Windmann

erstellt am 05.Sep.2017 | 07:00 Uhr