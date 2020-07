Baden in Schleswig : Der Wasserprüfer von der Schlei

Kreis-Mitarbeiter Helge Johannsen untersucht regelmäßig alle 50 Badestellen im Kreis – und gestern das Luisenbad.

Schleswig | Es ist grau und nieselig an diesem Morgen, der Strand am Luisenbad menschenleer. Kein Badewetter: Die Schlei ist frische 16 Grad kalt. Helge Johannsen hat seine Wathose schon übergezogen und ist bereit, dem Schleiwasser auf den Zahn zu fühlen. Johannsen ist der Gesundheitsaufseher des Kreises Schleswig-Flensburg; zu seinen Aufgaben gehört es, an allen 50 Badestellen im Kreisgebiet fünf Mal pro Jahr die Qualität des Badewassers zu überprüfen.

Heute steht Tour 2 auf dem Programm mit 18 Proben an der Schlei vom Luisenbad bis nach Arnis. Morgens um 9 Uhr hat Johannsen schon sieben Stellen an der inneren Schlei abgearbeitet. Jetzt ist die beliebteste Badestelle Schleswigs an der Reihe, später geht es zur Freiheit. Johannsen, der ursprünglich Koch ist und durch eine zweijährige Ausbildung zum Gesundheitsaufseher wurde, greift sich seine Utensilien und schreitet ins Wasser. Er muss so lange gehen, bis das Wasser ein Meter tief ist. Hier entnimmt er in 30 Zentimeter Wassertiefe mit einem durchsichtigen Becher ein paar Schluck Schleiwasser und verschraubt den Becher mit einem roten Deckel.

Außerdem hat er eine runde, durchlöcherte Porzellanscheibe an einer Metallkette dabei; die hat alle zehn Zentimeter eine Markierung. „Damit prüfe ich die Sicht im Wasser“, erklärt er. Heute kann er sie in 70 Zentimeter Tiefe noch erkennen. „Das ist ziemlich gut“, sagt er.

Drittes Utensil ist ein Messgerät, mit dem der Wassertester die Temperatur, den pH-Wert und die Leitfähigkeit des Wassers misst. Die Wasserprobe wird am Mittag von einem Kurier nach Kiel ins Labor gebracht; das Ergebnis steht allerdings erst drei Tage später fest. Aus technischen Gründen dauere das so lange, erklärt Johannsen. Werden Grenzwerte für Koli-Bakterien oder etwa – wie kürzlich geschehen – für Zerkarien überschritten, muss die jeweilige Badestelle vorübergehend gesperrt werden.

Das passiert zum Glück nicht oft – obwohl das Luisenbad mit seiner Lage an der inneren Schlei und ohne viel Wasseraustausch ein potenziell schwieriger Standort ist. Bei starken Regenfällen könne auch Wasser aus dem Burgsee in die Schlei fließen und die Qualität beeinflussen, so Johannsen. Darum habe er immer auch die Rahmenbedingungen des jeweiligen Standorts im Blick, wie etwa die Windrichtung. Außerdem wisse er ganz genau, wo es Einleitungen in die Schlei gebe, zum Beispiel Oberflächenwasser wie in Fahrdorf.

„Es ist in den letzten Jahren viel zur Verbesserung der Wasserqualität geschehen“, hat Johannsen beobachtet. So würden die Stadtwerke Schleswig regelmäßig ihre Regenrückhaltebecken reinigen.

Der zeitliche Rhythmus der Proben ist genau vorgegeben und überall in der EU gleich. Vom 1. Juni bis zum 15. September müsse jede Badestelle insgesamt fünf Mal kontrolliert werden, erklärt der Profiprüfer aus dem Kreishaus. Darüber hinaus untersucht er auch die Wasserqualität der über 800 Brunnen, die es im Kreisgebiet gibt, und unter anderem auch das Wasser der Schwimmbäder.