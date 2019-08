„Der Wald steht unter Stress“

Überladene Buchen, verdörrte Tannen: Förster Claas Löhr-Dreier macht sich Sorgen über die Auswirkungen der Trockenheit

von Gero Trittmaack

04. August 2019, 18:17 Uhr

Idstedt | Claas Löhr-Dreier spricht nicht über die Abholzung des Regenwaldes oder die gewaltigen Brände am Polarkreis, als er zum Zustand der Wälder gefragt wird. Er deutet auf eine große Buche, die neben seiner Försterei im Idstedter Gehege steht. „Die schimmert braun und erinnert eher an eine Trauerweide“, sagt er und fasst an einen Ast, der bis auf Kopfhöhe herunterhängt, „sie leidet noch unter den Folgen des trockenen Sommers im vergangenen Jahr.“

Bäume reagieren sensibel, sagt der Förster, der bei den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten angestellt ist und für rund 1800 Hektar Wald zwischen Idstedt, Schleswig, Bollingstedt und Schwabstedt verantwortlich ist. Dafür sind die Buchen ein Beispiel. Nachdem sie auch im Winter nicht genügend Wasser bekamen, schalteten sie, laienhaft ausgedrückt, in den Überlebensmodus. Um ihre Art zu erhalten, produzierten sie massenhaft Eckern. So richtig prall sind die braunen Früchte noch nicht, aber allein ihre Menge zieht die massiven Äste herunter. Und die können dann brechen. Claas Löhr-Dreier warnt vor der Gefahr, denn die Bäume stehen nicht nur in seinen Wäldern, sondern auch an Spazier- und Fahrradwegen in der Region. „Die Äste brechen ganz plötzlich und mit einem Knall“, sagt der Förster, „anders als beispielsweise Eichen, die vor dem Brechen knarren.“

Die Dürre hat auch andere Folgen, wie der Förster bei einem Gang durch seinen seiner Wälder deutlich macht. Buchen leiden, Eschen gibt es kaum noch, Kastanien kämpfen gegen die Miniermotte, Nadelgehölze verdorren.

Dabei sieht es in den Forsten von Claas Löhr-Dreier bei allen Problemen noch vergleichsweise gut aus. In Niedersachsen oder Sachsen, sagt er, könne man dem Wald schon jetzt beim Sterben zusehen. Regionale Unterschiede aber bemerkt der Förster auch schon im seinem Zuständigkeitsgebiet. In Idstedt oder im Schleswiger Tiergarten ist noch das typisch feuchte Waldklima spürbar, je weiter es nach Westen geht, wo die Böden sandiger sind, werden die Schäden deutlicher.

Aber eigentlich ist doch in den vergangenen Wochen genügend Regen gefallen. Oder nicht? „Schauen wir mal“, sagt Claas Löhr-Dreier und setzt seinen Spaten in einer Senke im Wald an, die zumindest feucht zu sein scheint. Und tatsächlich: Der dunkle feuchte Streifen an der Oberfläche misst gerade mal fünf Zentimeter. Darunter ist nur Staub. „Es geht nicht darum, gelegentlich starken Regen zu bekommen. Inzwischen hat sich der Grundwasserspiegel deutlich gesenkt, das Klima hat sich verändert. Und deshalb hat der Wald ein Problem.“

Dass der Wald inzwischen als Klimaretter in aller Munde ist, sieht Claas Löhr-Dreier positiv, auch wenn er skeptisch ist, ob der globale Klimawandel noch zu verhindern ist. „Aber die Wiederaufforstung, von der jetzt die Rede ist, kostet natürlich sehr viel Geld. Und dann stehen wird noch vor der Frage, welche Bäume wir nehmen. Es ist alles sehr kompliziert.“

Seine Aufgaben als Förster sind es ebenfalls. Der Erhalt des Waldes steht im Vordergrund. Zudem muss er in Sachen Holz auch wirtschaftlich denken und sich immer auch an die zahlreichen Bestimmungen halten, die ihm vorgegeben werden. „Der Wald ist eine komplizierte Angelegenheit, in der wir sehr langfristig denken müssen“, sagt Claas Löhr-Dreier. Kurzfristig freut er sich erst einmal über eine gelungene Pflanzung, die durch die Rotarier ermöglicht wurde. Und sein Auto wird er in der nächsten Zeit nicht unter der gebeutelten Buche an der Försterei parken.