Refood und Schleswiger Stadtwerke : Der Vertrag im Wortlaut

Vereinbarung zwischen der ReFood GmbH & Co. KG - Niederlassung Ahrenshöft - Moorweg 26, 25853 Ahrenshöft - im Folgenden AG oder ReFood genannt - und der Schleswlger Stadtwerke Abwasserentsorgung Werkstraße 1, 24837 Schleswig - im Folgenden AN oder BGA genannt - wird folgende Vereinbarung getroffen: Präambel Der AN betreibt am Standort Schleswig, eine Kläranlage mit einem Faulturm, welcher auch zur Vergärung von Speise- und Lebensmittelresten sowie sonstigen tierischen Nebenprodukten der Kategorie III gemäß Verordnung {EG} Nr. 1069/2009 {Gärsubstrat} geeignet ist. AG Ist ein zertifiziertes Unternehmen und sammelt bei Betrieben der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, bei Großküchen und sonstigen Lebensmittel verarbeitenden Einrichtungen Lebensmittelreste und Speisereste gesetzeskonform ein und stellt sie dem AN in mazerierter Form zur weiteren, gesetzeskonformen energetischen Verwertung zur Verfügung. Der AG beauftragt mit dieser Vereinbarung den AN mit der Verwertung angelieferter Lebensmittelreste durch Vergärung in seinem Faulturm nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. §1 Vertragsgegenstand (1) Der AG beauftragt den AN mit der energetischen Verwertung von hygienisiertem Gärsubstrat in seinem Faulturm. Hierzu übernimmt der AG auch sämtliche Transportdienstleistungen vom Gelände des AG zum Faulturm des AN. Der Übergabepunkt ist dem AG durch Begehung des Geländes des AN bekannt. (2) Mit der Übergabe gehen Eigentum und Verantwortung für die Gärsubstrate vollständig auf den AN über. Im Auftragsumfang ist auch die gesetzeskonforme Verwertung der anfallenden Vergärungsendprodukte durch den AN enthalten. (3) Das Gärsubstrat ist dem AN aus früheren Belieferungen bekannt und entspricht qualitativ allen Ansprüchen des AN . Die Ware enthält herkunftsbedingt Fremdbestandteile, Insbesondere Kunststoffreste, die der AG maschinell zu entfernen hat. Sollte das Substrat als Dünger ausgebracht werden oder sonst einer Verwendung zugeführt werden, die durch diese Fremdbestandteile beeinträchtigt werden kann, hat der AN für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen Sorge zu tragen. Hierzu stellt der AN in seinem Verarbeitungsprozess unter anderem sicher, dass das Gärsubstrat oder dessen Zwischen- bzw. Endprodukt Ober eine mechanische Absiebeeinrichtung oder Rechensystem mit einer Siebgröße von <= 2 mm geführt wird. (4) Gärsubstrate werden durch den AN ausschließlich von Lieferanten abgenommen, die eine nach § 7 TierNebV erforderliche Registrierung nachweisen. Der AG ist gern. § 11 TierNebV zugelassen. (5) Für die Lieferung der Gärsubstrate hat der AG die VO (EG) Nr. 1069 / 2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) einzuhalten bzw. deren spezifische Voraussetzungen zu erfüllen. (6) Gärsubstrate werden durch den AG vor der Hygienisierungsphase, mit Hilfe einer Hammermühle auf eine Korngröße von<= 12 mm zerkleinert. (7) Gärsubstrate werden durch den AG mindestens 60 Minuten lang, bei einer TemperaturTemperatur von 70 Grad Celsius, unter ständigem Rühren hygienisiert. (8) Der AG liefert pumpfähige Gärsubstrate von bekannter Qualität und Güte. Im Jahresdurchschnitt wird ein Trockensubstanzgehalt zwischen 17 % und 19 % angestrebt. §2 Mengen und Übergabe (1) Der AG wird dem AN jährlich eine Gärsubstratmenge von mindestens 11.000 Tonnen und maximal 18.000 Tonnen zur Verwertung überlassen. Als jeweilige Monatsmengen werden für die Monate November bis Mai mindestens 750 Tonnen und für die Monate Juni bis Oktober mindestens 1.150 Tonnen vereinbart. (2) Die Übergabe des Gärsubstrates Im Sinne des § 1 dieser Vereinbarung erfolgt durch Anlieferung am Faulturm der Kläranlage des AN durch den AG. (3) Der AN erhält vom AG mit jeder übergebenen Lieferung das zugehörige Handelsdokument gem. VO (EG) 1069/2009. (4) Der AN verpflichtet sich, die Mindestmengen abzunehmen oder entsprechende Annahmekapazitäten vorzuhalten. §3 Anlagenstillstand, höhere Gewalt (1) AG und AN werden sich bei Störungen des jeweiligen Aufgabenbereiches sofort verständigen und die voraussichtliche Dauer der Störung angeben. Jede Störung wird schnellstmöglich behoben. (2) Zur Vornahme betrlebsnotwendiger Arbeiten dürfen die Vertragspartner die Anlieferung von Gärsubstrat und deren Annahme zur Entsorgung unterbrechen. Die Unterbrechungen sind jeweils in Abstimmung mit dem anderen Vertragspartner vorzunehmen. Dieser ist rechtzeitig zu unterrichten, es sei denn, dass Gefahr Im Verzuge ist. (3) Sollte einer der Vertragspartner durch Umstände und Ereignisse, deren Verhinderung nicht in seiner Macht liegt bzw. nicht mit einem angemessenen technischen und wirtschaftlichen Aufwand erreicht werden kann, an der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen gehindert sein, so ruhen Insoweit seine Verpflichtungen, bis die Ereignisse und ihre Folgen beseitigt sind. Jeder Vertragspartner wird jedoch dafür sorgen, dass er seinen vertraglichen Verpflichtungen so bald wie möglich wieder nachkommen kann. (4) Eine Unterbrechung der Leistung oder Störungen begründen keine Schadensersatzansprüche unter den Vertragspartnern, es sei denn, die eine Störung oder Unterbrechung der Leistung begründende Umstände wurden grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt. §4 Abwicklung / Kosten ( 1) Der AG berechnet dem AN für die Gärsubstrate von bekannter Qualität und Güte 13,25 € pro Tonne frei Gelände des AN. Eine Vollentfettung der Gärsubstrate ist geplant, technisch jedoch noch nicht umgesetzt. Eine Belieferung mit vollentfettetem Gärsubstrat wird nicht Bestandteil dieser Vereinbarung. (2) Die genannten Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. (3) Die Mengenennittlung erfolgt verbindlich mittels einer geeichten Fahrzeugwaage oder mit Hilfe eines Massendurchflussmessers durch den AG. Der AN behält sich vor entsprechende Mengenermittlungen durchzuführen und mit denen des AG abzugleichen. Der AN erhält vom AG für jede übergebene Lieferung das zugehörige Handelsdokument bzw. den zugehörigen Lieferschein. (4) Weist eine der Parteien der anderen nach, dass aufgrund der Änderung von Rechtsvorschriften oder aufgrund von bestandskräftigen behördlichen Anordnungen sich die preisbildenden Kostenfaktoren geändert haben, werden die Parteien die jeweils gültigen Preise nach diesem Vertrag vom Zeitpunkt der Änderung an im Umfang der Änderung einvernehmlich neu verhandeln. §5 Qualitätsvereinbarung (1) Der AG stellt AN Gärsubstrat zur Verfügung, das den Beschaffenheltsmerkmalen gemäß § 1 Abs. 3 - 8 entspricht. Die gelieferten Gärsubstrate entsprechen qualitativ den bereits in der Vergangenheit überlassenen Gärsubstratmengen. (2) Der AG liefert dem AN das Gärsubstrat in pumpfähiger Konsistenz. (3) Der AN garantiert die Vergärung der Gärsubstrate inkl. Verwertung des entstehenden Gases sowie die Entsorgung der Vergärungsendprodukte in gesetzeskonformer Weise. Der AN verfügt dazu über alle notwendigen Genehmigungen und Anlagenzulassungen, insbesondere auch über eine nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und des Abfallrechts etwa erforderlichen Zulassungen. Über Änderungen informiert er den AG direkt und unverzüglich. (4) Soweit sich die Parteien zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung, insbesondere für die notwendigen Transportleistungen, Dritter bedienen, stehen sie der jeweils anderen Partei dafür ein, dass diese tatsächlich und rechtlich dazu geeignet sind, und stellen die jeweils andere Partei widrigenfalls von allen daraus entstehenden finanziellen Nachteilen frei. (5) Der AG Ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb. Für die turnusmäßige Fortschreibung der Zertifizierung stellt der AN dem AG auf Anforderung Unterlagen zur gesetzeskonformen Vergärung oder Entsorgung zur Verfügung. In vergleichbaren Bedarfsfällen gilt die analoge Verpflichtung auch für den AG gegenüber dem AN. §6 Koordination der Anlieferung (1) Der AN gewährleistet, dass die Anlieferungen des AG unverzüglich angenommen und abgefertigt werden können. Die monatlichen Mindestmengen im Sinne des § 2 dieser Vereinbarung werden durch eine kontinuierliche, werktägliche Anlieferung sichergestellt. §7 Haftung und Stlllschweigeverpflichtung (1) Die Parteien unterhalten eine Betrlebshaftpflichtversicherung mit einer angemessenen Versicherungssumme, deren Bestand Sie wechselseitig auf Verlangen vorweisen. (2) Die Parteien verpflichten sich, über den Abschluss dieser Vereinbarung sowie dessen Inhalt absolutes Stillschweigen zu wahren und insbesond.ere Informationen, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, nicht an Dritte zu geben. (3) Bei Betriebsstörungen oder Ausfall der mitbenutzten Einrichtungen des AN sowie bei sonstigen Mängeln und Schäden, die auf Ereignissen außerhalb des Einflussbereiches des AN beruhen Insbesondere durch höhere Gewalt wie Hochwasser, Wolkenbruch, Streik u. ä., hat der AG keinen Anspruch auf Schadensersatz. Der AN ist verpflichtet, die Funktionsfähigkeit der Anlage unverzüglich wieder herzustellen. Diese Regelung gilt analog auch für den AG. (4) Die Parteien haften einander für Schäden, die ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen bei der Durchführung dieses Liefervertrages verursacht haben nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. (5) Im Übrigen haften sich die Vertragspartner gegenseitig für alle anderen Schäden im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. §8 Vertragslaufzeit (6) Diese Vereinbarung beginnt zum 01.01.2017 und wird auf unbestimmte Zelt geschlossen. (7) Jede Partei kann die Vereinbarung mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum jeweiligen Jahresende kündigen. (8) Das Recht zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn Rechtsänderungen, bestandskräftige behördliche Anordnungen oder Genehmigungsvoraussetzungen die Übergabe der Gärsubstrate von einer Partei an die andere nicht mehr oder nur unter einem unzumutbaren Aufwand zulassen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere auch vor, wenn eine Partei zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen notwendige Zulassungen/Genehmigungen verliert. Schwere Vertragspflichtverstöße, die trotz Abmahnung nicht unterbleiben, berechtigen ebenfalls die vertragsgetreue Partei zur außerordentlichen Kündigung. (9) Die Kündigung der Vereinbarung muss schriftlich erfolgen. §9 Loyalitätsklausel Beim Abschluss dieser Vereinbarung können nicht alle Möglichkeiten, die sich aus den technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen oder aus Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen oder aus sonstigen für das Vertragsverhältnis wesentlichen Umständen ergeben können, vorausgesehen und entsprechend geregelt werden. Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass für ihre Zusammenarbeit die Grundsätze kaufmännischer Loyalität zu gelten haben. Sie sichern sich gegenseitig zu, die Vertragsvereinbarung in diesem Sinne zu erfüllen und gegebenenfalls künftige Änderungen der Verhältnisse unter Heranziehung der allgemeinen Grundsätze von Treue und Glauben Rechnung zu tragen. § 10 Salvatorische Klausel und Schlussbestimmungen (1) Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. Anstelle der ganz oder teilweise unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die Parteien eine wirksame oder durchführbare Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der ganz oder teilweise unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung mögllchst nahe kommt. Gleiches gilt, wenn die Vereinbarung eine unbeabsichtigte Lücke aufweisen sollte. (2) Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann nur durch schriftliche Vereinbarung verändert werden. (3) Gerichtsstand ist Selm. Schleswig, den 21. April 2016 / Ahrenshöft, den 28.04.16 Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- / ReFood GmbH & Co. KG