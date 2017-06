Kreis Schleswig-Flensburg : Der Storchen-Fütterer von Erfde

Erfde | Stephan Struve riecht nach Fisch. Das aber ist kein Wunder, denn er hat gerade auf der Koppel in der Nähe seines Hauses knapp vier Kilo Heringe, Brassen und Rotaugen in mundgerechte Stücke gehackt. Eigentlich sind es schnabelgerechte Stücke, denn der Fisch ist als Futter für die Erfder Störche „Paul“, „Paulinchen“ und ihre drei Jungen gedacht, die den Horst an der Schule bewohnen.

Der 44-jährige Stephan Struve ist Vogelfreund– sein Haus in einer kleinen Siedlung ist mit Reliefs von Schwalben, einem Storch und einer Eule verziert, in seinem Garten stehen große Volieren, in denen er Sittiche und Kanarienvögel züchtet und in seinem Auto liegt ein Kissen mit Papageien-Motiven – aber das gehört der 15-jährigen Tochter, beteuert er. Sein Herz hängt besonders an den Störchen.

Mit denen hatte er allerdings wenig Glück. Als er das Haus vor sechs Jahren zusammen mit seiner Frau bezog, baute er gleich ein Storchennest auf das Dach. Doch das blieb bis heute leer. Ebenso wie ein zweites Nest, das Struve auf einem Mast auf einer nahe gelegenen Koppel errichtete. „Wir haben fünf leere Nester in Erfde“, berichtet er, „Schuld daran ist ‚Paul‘, der beherrscht die ganze Gegend und lässt kleinen Nebenbuhler zu“, sagt Stephan Struve und berichtet von erbitterten Luftkämpfen am Himmel über Erfde.

Böse ist er „Paul“ trotzdem nicht. Im Gegenteil. Als der Storch vor zweieinhalb Jahren bereits im Februar zurückkehrte, überlegte sich Struve, dass es für die Tiere ja schwierig sein müsse, Nahrung zu finden. „Ich habe dann mit einem Katapult Fischstücke auf die Koppel geschossen, um zu sehen, ob die Störche das annehmen“, erzählt der passionierte Angler.

Inzwischen ist die Fütterung zu einer festen Einrichtung geworden. Fast schon zu einem Ritual. Ehe Stephan Struve morgens zur Arbeit fährt, holt er Fisch aus einer seiner drei Kühltruhen. Gleich nach der Arbeit geht es mit dem gelben Eimer auf die Koppel. Während er die Fische mit Hackebeil und Küchenschere portioniert und auch größere Gräten entfernt („Da soll sich ja keiner verschlucken“), zieht der Storch meist schon seine Kreise über der Futterstelle. „Der weiß ganz genau, dass es gleich losgeht.“ Auch das Weibchen kommt dazu – und beide beobachten von einem Scheunendach in sicherer Entfernung das Geschehen. Mit dem Füllen des auf der Wiese befestigten Bottichs ist eigentlich angerichtet. „Paul“ und „Paulinchen“ aber zieren sich. „Klar haben die Hunger“, weiß Struve, „aber die haben auch bemerkt, dass heute etwas anders ist und gehen auf Nummer sicher. Das sind eben Wildtiere. Die kommen, wann sie wollen.“

Da bleibt nichts, als sich zu verstecken. Über eine Stunde dauert es, bis „Paul“ sich auf der Koppel niederlässt. Und weitere 15 Minuten, bis er das erste Stück herauspickt. Danach aber gibt es kein Halten mehr. Auch „Paulinchen“ ist inzwischen eingetroffen – und gemeinsam machen sie sich über den Fisch her, wie ausgehungerte Wanderer über ein All-You-Can-Eat-Buffet. „Von den vier Kilo bleibt nicht viel übrig“, flüstert Stephan Struve, während die Störche schlingen. Auch wenn es anders aussieht, die Störche denken beim Fressen nicht nur an sich. Zurück im Fest werden sie schon ungeduldig erwartet. Die Jungen sind fast ausgewachsen, wiegen mit 3,5 Kilo gerade einmal 500 Gramm weniger als ihre Eltern – sie brauchen Nahrhaftes. Und davon viel. Das bekommen sie von ihren Eltern, die einen Großteil des gefressenen Fisches mitten ins Nest würgen. Für Menschen nicht gerade appetitlich, für die Storchenjungen der einzige Weg, um zu überleben.

Stephan Struve hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren keinen Fütterungstermin verpasst. Er erwartet nicht, das die Tiere ihm irgendwann aus der Hand fressen oder gar Dankbarkeit zeigen. „Für mich ist das Entspannung“, sagt er, „ich bin fasziniert von den Störchen und will helfen, dass sie im Herbst alle nach Afrika fliegen können. Und vielleicht im nächsten Jahr zurückkommen.“

Er akzeptiert, dass es sich um Wildvögel handelt und diese nun einmal scheu sind. Aber einen kleinen Wunsch hat er doch: „Es wäre toll zu beobachten, wenn vielleicht in einigen Wochen die alten und die jungen Störche gemeinsam auf die Koppel kommen und meinen Fisch fressen.“ Noch glücklicher aber wäre er, wenn sich einmal ein Storchenpaar in seinem eigenen Nest niederlassen würde. Zu hoffen wagt er das nicht. Aber klar ist: Auch die würde er satt bekommen.

von Gero Trittmaack/Video: Victoria Lippmann

erstellt am 21.Jun.2017 | 07:45 Uhr