BBZ Schleswig : Der stellvertretende Schulleiter Udo Rosenberg geht in den Ruhestand

Die Feier fand im kleinen Rahmen in der Pausenhalle statt.

von Tina Ludwig

25. Juni 2020, 19:10 Uhr

Schleswig | „Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass wir meinen Abschied im Lehrerbüro feiern“, sagt Udo Rosenberg. Doch BBZ-Leiterin Kirsten Lemke wollte ihren Stellvertreter, der seit 1983 am Berufsbildungszentrum tätig war, nicht so in den Ruhestand gehen lassen. Deshalb wurde ein kleiner Empfang in der Pausenhalle vorbereitet – natürlich unter Beachtung der Hygienevorschriften. Im März hatte er über 300 Einladungen verschickt, doch das Coronavirus machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ende Mai wurde die große Feier abgesagt.

Udo Rosenberg war seit 2012 stellvertretender Schulleiter. Eigentlich wollte er gar nicht an den Standort Schleswig, sagt er. Er habe viel lieber in einer größeren Stadt wohnen wollen – etwa in Kiel, wo er sein Referendariat absolviert hat. Doch im Nachhinein sei der Standort an der Schlei für ihn ein Glücksfall gewesen. Während seiner Zeit am BBZ hat er in Reno-Klassen sowie in verschiedenen Bereichen die Fächer Deutsch, Wirtschaftslehre, Fachrechnen, Rechnungswesen, Wipo und Betriebswirtschaftslehre unterrichtet. 1998 übernahm er den Zuständigkeitsbereich seines Kollegen für den Schulhaushalt, kurz darauf wurde er Koordinator der Fachoberschule. Wenn er auf die lange Zeit am BBZ zurückblickt, fällt ihm auch die Einführung des Lernbüros im Vollzeitbereich ein, das ein großer Erfolg war. Außerdem hat er sich zusammen mit seinen Kollegen für den Bau des Internats eingesetzt. Für seinen Ruhestand hat er noch keine Pläne: „Mal sehen“.