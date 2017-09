Kropper Freibad geht in die Winterruhe : Der Sommer fiel ins Wasser

vergrößern 1 von 1 Foto: krabbenhöft 1 von 1

Der Winter ist da – zumindest im Kropper Freibad. Am Wochenende öffnete das Bad zum letzten Mal in dieser Saison seine Türen und wird in den kommenden zwei Wochen „eingewintert“, wie es Bademeister Volker Schulze nannte. Die Sitzmöbel werden ins Trockene gebracht, der Beckenkopf mit Folie abgedeckt. Gemeinsam mit seiner Kollegin Katja Thiel blickte er zufrieden auf eine Saison ohne Badeunfälle und technische Probleme zurück.

Seit Eröffnung am 1. Mai hätten laut Bürgermeister Stefan Ploog 43 000 Besucher das Freibad besucht – im Vorjahr waren es noch 54 000. „Angesichts des Wetters ist das immer noch ein gutes Ergebnis und wir können sehr zufrieden sein mit der Auslastung unseres Bades“, meinte er. Bei Wind und Wetter seien täglich über 100 Stammgäste gekommen, sagte Volker Schulze. Angesichts der verlängerten Öffnungszeiten im September habe sich die neue LED-Beleuchtung am Becken bewährt, ergänzte er.

Und am letzten Badetag wurde es nochmal voll: Die DLRG veranstaltete spontan eine Vereinsmeisterschaft. 31 Teilnehmer traten in Disziplinen wie Strecken- und Ringetauchen, Hindernis-, Brust-, Rücken- und Kraulschwimmen an. In der Altersklasse (AK) 2009/2010 war Laura Möller beim Brustschwimmen erfolgreich und legte 25 Meter in 33 Sekunden zurück. Beim 50-Meter-Hindernisschwimmen der AK 2007/2008 gewann Jalte Tams-Detlefsen in 1:02 Minuten. Niklas Tams–Detlefsen (AK 2005/2006) tauchte 20,5 Meter weit, in der AK 2002-2004 legte Greta Wittke 23 Meter unter Wasser zurück. Die Senioren schwammen in 20 Minuten 7,45 Kilometer – 149 Bahnen.

Laut Nadine Tams-Detlefsen, Technische Leiterin der DLRG Kropp, nahmen im Sommer 160 Kinder an den verschiedenen Schwimmkursen teil, allein 60 davon waren Anfänger. Es wurden 32 Seepferdchen vergeben, 45 bronzene, elf silberne und sechs goldene Schwimmabzeichen sowie vier Junior-Retter.

Das mit 24 Grad immer noch warme Wasser lockte zum Saisonabschluss die Stand-up-Paddler ins Becken. „Ich war mit dem Board schon auf der Sorge“, so der zehnjährige Jan. Dort habe er aufpassen müssen, nicht ins Wasser zu fallen, „denn das ist da nicht so schön“. Im Freibad aber sprangen er und die anderen Mädchen und Jungen nach Herzenslust kopfüber vom Board ins Wasser.

Nebenan ging es bei Johannes Schildknecht und Helmut Lehmann gemächlicher zu. Seit Jahren kommt das Duo einmal in der Woche ins Kropper Freibad – jeweils zu Beginn und am Ende der Saison. „Es gefällt uns gut hier“, meinte Lehmann – auch wenn sie zwischendurch im Baggersee ihre Runden ziehen. Im Winter werden sie ins Schwimmbad gehen, doch die nächste Freibadsaison wollen sie wieder in Kropp beginnen.

Zunächst beginnt am 7. November die Wintersaison. Im beheizten Hallenbad vom Ferienhof Tams in Börm finden zwei Aqua-Fitness-Kurse sowie zwei Kurse zur Wassergewöhnung für Kinder ab fünf Jahren statt. Anmeldungen sind ab sofort über die Homepage der DLRG möglich.

Ab März dann wird das Kropper Freibad wieder aus dem Winterschlaf geweckt und für die neue Saison vorbereitet.