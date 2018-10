Baugerüst am Oberlandesgericht Schleswig : Der „Rote Elefant“ wird rausgeputzt

Fassade soll mit speziellem Verfahren gereinigt werden

von wim

04. Oktober 2018, 17:10 Uhr

Was passiert zurzeit mit dem Gerichtsgebäude in der Gottorfstraße? An dem imposanten Backsteinbau, in dem unter anderem das Oberlandesgericht untergebracht ist, wird in diesen Tagen ein riesiges Baugerüst aufgebaut. Denn in den nächsten sechs Wochen soll die repräsentative Ostfassade des Gebäudes, das zwischen 1876 und 1878 erbaut wurde und einst Sitz der früheren preußischen Provinzialregierung Schleswig-Holsteins war, grundlegend gesäubert werden. „Durch den Straßenverkehr, aber auch die vor dem Haus stehenden Bäume und den Efeubewuchs, ist die Außenmauer inzwischen stark verschmutzt. Das soll nun geändert werden, um den Erhalt des Hauses dauerhaft zu gewährleisten“, erklärt Gerichtssprecherin Frauke Holmer auf Nachfrage.

Um die Fassade des 142 Jahre alten „Roten Elefanten“, wie das Gebäude im Volksmund genannt wird, möglichst schonend und gleichzeitig effektiv zu reinigen, werde ein Heißdampf-Strahlverfahren angewandt. Da dies jedoch die Fensterscheiben angreifen könnte, werden einzelne Fenster zwischenzeitlich abgeklebt.

Auch die anderen Gebäudeseiten sollen laut Holmer in den kommenden Jahren auf diese Weise gereinigt werden. Ein genauer Zeitplan dafür stehe allerdings noch nicht fest.