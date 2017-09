Termine auch in Kiel und Lübeck : „Der Postillon“ startet in Schleswig seine Deutschland-Tour

vergrößern 1 von 1 Foto: postillon 1 von 1

Mit 2,5 Millionen Fans auf Facebook darf sich „Der Postillon“ als beliebtestes Satire-Portal im Netz bezeichnen. Jetzt wollen die Macher hinter der Seite („Ehrliche Nachrichten – unabhängig, schnell, seit 1845“) auch die Offline-Welt erobern. Im Herbst geht „Der Postillon“ erstmals auf Deutschland-Tournee – und startet in Schleswig. Der Vorverkauf für die Show am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr in der „Heimat“ auf der Freiheit hat bereits begonnen. Nach dem Auftakt an der Schlei geht es weiter nach Kiel, Lübeck und Berlin (17. bis 19. Oktober) und in 18 weitere deutsche Städte.

Im Stil der Tagesschau bekommen unter anderem US-Präsident Trump, die Elbphilharmonie und die AfD ihr Fett weg. Als Moderatoren werden Anne Rothäuser und Thieß Neubert die Satire-Meldungen in genau dem trockenen Nachrichtenton vortragen, in dem die Webseite geschrieben ist. Ganz in dem Sinne, in dem Postillon-Gründer Stefan Sichermann den Schritt auf die Bühne begründet: „Wir freuen uns, nun auch dem internetfernen Publikum das Geld aus der Tasche zu ziehen und dem Ziel der Weltherrschaft ein Stück näher zu kommen.“

Karten gibt es im sh:z–Ticketcenter oder online beim „Postillion“.

von Tobias Fligge

erstellt am 05.Sep.2017 | 14:50 Uhr