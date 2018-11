Der Plastiksammler

Wolfgang Behrendt aus Böklund hat mit seiner Pinzette schon mehr als 90 000 Partikel vom Ufersaum der Schlei geholt

von Joachim Pohl

11. November 2018, 17:01 Uhr

Die Schlei liegt spiegelglatt an diesem Morgen, die Badestelle Winningmay ist menschenleer – fast. Wolfgang Behrendt ist die zwölf Kilometer von Böklund mit seinem E-Bike hierher gefahren, um seinem Tageswerk nachzugehen. Zum 109. Mal in diesem Jahr seit dem 14. März. An jenem Tag begann seine Mission. Da hat er seinen einsamen privaten Kampf gegen das Plastik in der Schlei aufgenommen.

Es dauert nicht lange, dann bückt sich Behrendt und nimmt mit ruhiger Hand und langer Pinzette ein winziges weißes Stück Plastik auf. „Das ist die Nummer 1 heute“, sagt er, lächelt verschmitzt und lässt es in eine abgenutzte Plastiktüte fallen.

Denn Wolfgang Behrendt, 66, ist Ingenieur. Da kommt es auf Genauigkeit an, und Zahlen sind auch im Spiel. Zu Hause hat er einen Computer, da führt er Buch. Akribisch hat er jeden Tag, an dem er sammeln war, festgehalten und die Zahl der Fundstücke notiert, daneben die kumulierte Summe. Bis zum Wochenende waren es 90 709 Stücke.

Was treibt ihn dazu, warum macht er das? Hat es etwas mit seinem früheren Arbeitgeber zu tun? Behrendt war bei den Schleswiger Stadtwerken beschäftigt; aus deren Klärwerk kam das Plastik und verteilte sich auf große Teile der Schlei. Behrendt hatte Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Schoofs über seine Sammelaktion informiert, Schoofs begrüßt das und findet es toll, dass er sich diese Arbeit macht.

Behrendt liebt die ausgesprochen idyllische Bucht von Winningmay, die Ruhe, die hier vor allem jetzt im November herrscht. „Hier buddeln meine Enkelkinder im Sand“, sagt er, „ich möchte nicht, dass sie dabei ständig die Plastikteile in der Hand haben.“ So fing es an.

Behrendt liebt aber auch die Natur und die Landschaft. „Wir Menschen haben alles von der Natur und nehmen alles von ihr. Dann kann man auch mal etwas für die Natur machen. Wir sind schließlich nur zu Gast auf der Erde. So ist das.“ Er klage niemanden an, weder die Stadtwerke noch die Firma Refood, die das Plastik mit den abgelaufenen Lebensmitteln in gehäckselter Form bei den Stadtwerken angeliefert hatte. „Es ist egal, wo es herkommt“, sagt Behrendt, „es muss hier einfach weg.“ Bückt sich und sammelt Teil Nummer 12 auf. Es ist kaum zu erkennen. „Ich sehe jetzt auch schon die transparenten Teile!“ Heute werden es nicht so viele werden, denn es beginnt zu nieseln. Zwölf Kilometer auf dem Fahrrad liegen noch vor dem Plastiksammler.

Der Böklunder hat eine Theorie, warum gerade die wunderschöne Bucht von Winningmay so vom Plastik betroffen ist. Er zeigt nach Westen. „Da hinten ist das Klärwerk. Wir haben meistens Westwind. Da ist das Zeug direkt hier rein getrieben worden.“ Nach jedem Hochwasser seien neue Teile da, „da kann man beibleiben, zu sammeln.“ Die Partikel trocknen in der Sonne, werden leichter, und der Wind weht sie wieder in die Schlei. Beim nächsten Hochwasser oder starkem Westwind sind sie wieder da.