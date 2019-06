Glücksburg : Der neue DLRG-Wachturm ist endlich fertig

Das Sturmtief „Axel“ wurde für die Glücksburger Lebensretter zum Glücksfall.

von Gero Trittmaack

30. Juni 2019, 16:07 Uhr

Glücksburg | Etwa eineinhalb Jahre länger hat es gedauert und 75 Prozent teurer wurde es – am Wochenende aber konnte die Glücksburger DLRG im Beisein von Mitgliedern, Bürgermeisterin und Bauamtsleiter endlich ihren neuen Wachturm auf Sandwigs Dampferbrücke einweihen.

„Solange ich zurückdenken kann, also ungefähr 50 Jahre, hat da immer ein Turm gestanden“, sagte Glücksburg DLRG-Vorsitzender Horst Petersen. Anfang des neuen Jahrtausends war das beliebte Fotomotiv allerdings baufällig, durfte nicht mehr betreten werden. „Dann spielte uns Sturmtief Axel in die Karten“, so Petersen. Was des einen Leid war – das Strandhotel als Brücken-Eigner musste die Brücke komplett sanieren und zum Teil neu errichten – erwies sich für die DLRG als Glücksfall: Der Verein bekam ein neues Wachhäuschen. Die Stadt gab 50.000 Euro, was nicht reichte.

„Zwischenzeitlich hatte ich den Eindruck, der Turm wird unsere Gorch-Fock“, meinte Bürgermeisterin Kristina Franke in Anspielung auf die Zunahme der Kosten. 80.000 Euro wurden schließlich ausgegeben. Die DLRG zahlte die Hebeanlage für das Schlauchboot, die noch angebracht werden muss. Der Turm aus Niro-Stützen und massiven Holzbohlen werde noch stehen, wenn die Pyramiden schon zerbröselt seien, scherzte ein gut gelaunter DLRG-Chef. Christina Franke lobte die grundsätzlich gute Zusammenarbeit mit der DLRG und deren stets engagierten Einsatz der Lebensretter in der Stadt.