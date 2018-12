Schleswiger Speeldeel : Der Nachwuchs spielt „op platt“

Ein Märchen auf der Bühne: „Aschenputtel un de Froschprinz“ bei der Jugend der „Schleswiger Speedeel“.

von Joachim Pohl

09. Dezember 2018, 16:53 Uhr

Die „Schleswiger Speeldeel“ gilt als Kulturfaktor, der aus der Stadt nicht wegzudenken ist. Zum einen ist die Bewahrung und Ausdehnung der plattdeutschen Sprache durch regelmäßige Aufführungen zu nennen. Darüber hinaus spielt das Plattdeutsche auch im Leben der „Speeldeeler“ eine große Rolle – sie bemühen sich um Ausdehnung dieses Kultur-Faktors! Und dann sind der Zusammenhalt und die Wahrung der Gemeinschaft ein wesentlicher Faktor; die rund 50 Aktiven bilden eine Gruppe, die zusammenhält! Ganz wichtig ist dem Ensemble die Pflege des Nachwuchses. Es gibt eine Gruppe von Mädchen und Jungen, die der plattdeutschen Sprache mächtig sind und die auch schon mal auftreten.

Das geschah am Sonnabend, als das Märchenspiel „Aschenputtel un de Froschprinz“ auf dem Spielplan stand. Sechs Mädchen und zwei Jungen hatten den Text auswendig gelernt und standen nun – mit Lampenfieber, aber souverän – auf der Bühne. Der Saal von „Uns’ lütt Theoter“ war mit vielen Kindern und deren Eltern bzw. Großeltern gut besetzt. Die Komödie stammt – auf Hochdeutsch – aus der Feder von Kurt Egreder. Hier ist dem Ensemble–Mitglied Rune Hansen ein großes Lob auszusprechen: Er hat das Stück nicht nur in ein einwandfreies Plattdeutsch übersetzt; er führte die Regie (zusammen mit Conny Jöns und Johanna Jensen) und war auch an der schwierigen Technik beteiligt.

Die Kinder auf der Bühne verdienen hohe Anerkennung: Luka Schmid stellte einen heiteren, verschmitzten Herold des Prinzen dar. Auch bei „Spieglein, Spieglein an der Wand“ war er beteiligt. Den unentschlossenen, aber dann doch gradlinigen Prinzen spielte Bennet van der Stein mit Hingabe und mit Stolz.

Das arme, hin und her geschubste Aschenputtel, das am Schluss dann doch die Krone davontrug, spielte mit Hingabe Line Beke Werner. Den Froschprinzen, mehrfach in wechselnder Kleidung, gab Hanna Rotter sicher und überzeugend. Die hartherzige Stiefmutter, gespielt von Stine Thomsen, sowie die beiden bösen Schwestern Marie und Anne (Charlotte Jahnke und Jette Kühl) kamen trotz aller Gemeinheiten nicht zum Zuge – sehr gut dargestellt! Die Fee mit wechselnden Auftritten erhielt durch Melina Reindel Leben und Gestalt.

Das wechselnde Bühnenbild stammte von Lutz Schnoor; die Kostüme hatte Ingeborg Grimm entworfen – beides auf ansprechende, einfallsreiche Art und Weise. Eine sichere, aber unhörbare Souffleuse war Conny Jöns; Requisite und Umbau wahrte Johanna Jensen, und an der Technik war auch Georg Funk beteiligt. Nach dem Schlussvorhang brandete begeisterter Beifall auf, der kein Ende nehmen wollte.





Weitere Vorstellungen: 14. und 15. Dezember, jeweils 18 Uhr