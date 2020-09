Missstände in Schleswig : Der Mängelmelder kommt gut an

In den ersten Tagen nach der Freischaltung nutzten bereits zahlreiche Schleswiger die neue Funktion auf der Internetseite der Stadt.

Schleswig | Umgeknickte Ampeln, vollgestopfte Kleidercontainer oder Müllansammlungen auf den Straßen: In der Stadt gibt es Tag für Tag viele Missstände zu sehen, die seit dem 1. September von aufmerksamen Bürgern im „Mängelmelder“ der Stadtverwaltung angezeigt werden können. Seit der Freischaltung der neuen Funktion auf der Internetseite der Stadt haben sich die Bürger nun auch schon kräftig beteiligt. In den ersten zehn Tagen gingen weit über 30 Meldungen über verschiedene Mängel im Stadtgebiet ein, die zum Teil auch mit einem hochgeladenen Bild belegt wurden.

„Schon innerhalb einer Woche gab es einen regen Zulauf an Mängeln, die gemeldet wurden. Vielleicht ist es ein Indiz, dass die Bürgerinnen und Bürger den Mängelmelder als Instrument nutzen, um schnell und unbürokratisch mit der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten“, sagt Stadtsprecher Eric Gehrke auf Nachfrage unserer Zeitung. Von Seiten der Stadtverwaltung werde versucht, alle Fälle schnellstmöglich zu bearbeiten und den Meldern sofort darzustellen, welchen Status der Mangel derzeit hat.

Kurz nachdem eine Meldung im System eingegangen ist, erscheint neben dem angezeigten Mangel der Status „in Bearbeitung“. Die Meldung wird dann an den zuständigen Fachbereich weitergegeben und ein Mitarbeiter kann auch per Schriftverkehr mit den Bürgern in Kontakt treten. „Ich denke, dass der Mängelmelder auch für die Stadtverwaltung auf lange Sicht eine Arbeitserleichterung werden wird. Zunächst ist es aber ein neues Instrument, das zusätzlich zu den anderen Kanälen genutzt wird“, sagt Eric Gehrke.

In den meisten Fällen können eingegangene Meldungen schnell bearbeitet und Mängel zügig beseitigt werden. So zum Beispiel bei einer Verkehrsampel am alten Schleihallenparkplatz, die nach Angaben eines Bürgers nicht mehr auf „Grün“ geschaltet hatte und einfach dunkel blieb. „Die Ampel wurde instandgesetzt“, hieß es nach wenigen Tagen in der Konversation, die für alle Nutzer sichtbar ist. Genau diese Transparenz beinhalte dabei für alle einen großen Vorteil, so Gehrke.

Bei einigen Mängeln kann es allerdings auch sichtlich länger dauern, bis eine Lösung gefunden wird. So sind einige Meldungen von Anfang September immer noch im Status „in Bearbeitung“. Das gilt zum Beispiel für die Hinweisschilder zum Ochsenweg im Lollfuß, die verblichen und nicht mehr lesbar sind. „Viele Mängel können vielleicht nicht sofort weiter bearbeitet werden, weil für eine Lösung möglicherweise Ersatzteile bestellt werden müssen. Daher kann es dann und wann auch mal länger dauern. Unser Ziel ist und bleibt allerdings, alle Mängel so schnell wie möglich zu beheben“, erklärt Gehrke.

Kann ein Mangel von der Stadt nicht beseitigt werden, liegt dies meistens daran, dass es sich bei den angegebenen Plätzen nicht um städtische Flächen handelt. Ein Nutzer meldete demnach eine umgeknickte Laterne auf einem Betriebsgelände. Die Stadt antwortete, dass man den Eigentümer über den Schaden informiert habe. So lief es auch bei einem Loch auf einem Gehweg in Richtung Königswiesen. Der Nutzer spricht hier von einer „akuten Unfallgefahr für Fußgänger und Radfahrer“ und bat darum, das Problem schnellstmöglich zu beheben. Auch in diesem Fall konnte sich die Stadt jedoch lediglich an den Eigentümer der Privatfläche wenden und den Schaden weitergeben. Nur einen Tag nach Eingang der Meldung war das Loch bereits wieder verschwunden.

Die Nutzer, die eine Meldung abgeben, können auf Wunsch anonym bleiben. „Jedoch entspricht es auch nicht den Anforderungen, nur seine E-Mail als Identitätsmerkmal zu verifizieren und anstatt des Zunamens nur einen Buchstaben zu schreiben. Dadurch wird eine Anrede unmöglich und somit kann auch keine sachdienliche Antwort erfolgen, weil aus vielen Mail-Adressen kein Hintergrund zur Person gezogen werden kann“, erklärt Gehrke. Die Stadtverwaltung bittet daher alle Schleswiger darum, sich lediglich mit Zunamen zu erkennen zu geben und sich auch in den richtigen Kategorien zu äußern.