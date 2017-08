Taarstedt : Der letzte Landarzt verlässt das Dorf

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Etwa zeitgleich zum Ausstrahlungsbeginn des „Landarztes“ im ZDF übernahm Dr. Martin Fischer im Jahr 1986 die echte Landarztpraxis von seinem Vorgänger Dr. Gerhard Saß an der Hauptstraße in Taarstedt. Nun ereilt diese Praxis das gleiche Schicksal wie ihre durchs TV deutschlandweit bekannte Nachbarin im nahegelegenen Lindau: Sie wird geschlossen. „Ein paar Glückliche finden auf dem Land ja mal einen Nachfolger“, sagt Dr. Fischer. Bei dem 66-Jährigen Taarstedter Arzt hat dies leider nicht geklappt. Er wird sich dennoch in den Ruhestand verabschieden, will aber weiter die ländliche Ruhe in seiner bisherigen Wohn- und Arbeitsstätte in Taarstedt – dann aber ohne Praxisbetrieb – genießen.

Die ärztliche Versorgung in der Region sei aber weiterhin gesichert, so Dr. Fischer. Zwar müssten die Patienten jetzt weitere Wege zum Beispiel nach Böklund, Schleswig oder Süderbrarup zurücklegen, im Vergleich zu anderen ländlichen Regionen in Deutschland bestehe für die kassenärztliche Vereinigung aufgrund ausreichender Versorgung im sogenannten Planungsbereich aber noch kein Handlungsbedarf.

So wird man nach dem 15. September mit dem Passwort „Landarzt“ kein drahtloses Internet mehr im Wartezimmer empfangen. Auch das altvertraute „der Nächste bitte“, mit dem der gebürtige Franke seine Patienten immer persönlich im Wartezimmer abholte, gehört dann einer vergangenen Zeit an.

„Dat is ganz schöne Schiet“ sagt Fritz Jensen (78). Für den ehemalige Landwirt und langjährigen Wehrführer in Taarstedt sind es künftig nicht mehr einige hundert Meter, sondern viele Kilometer, die er für seine regelmäßig erforderlichen Arztbesuche zurücklegen muss. Bereits seine Eltern hatten seit Praxiseröffnung vor gut 70 Jahren den Arzt in der Nachbarschaft zu schätzen gewusst. Wie ein Großteil der Bürger im Umland Taarstedt hätte er sich ein Fortbestehen der Praxis gewünscht. „Fröher harrn wi in de Gemeen Taarstedt noch dree Kooplüüd, dree Gastwirtschaften, dree Tanksteen und zwee Dokters, nu hem wi gor nix mehr“, sagt Jensen traurig.

Auch Bürgermeister Peter Matthiesen bedauert die Praxisschließung. Man habe in Zusammenarbeit mit den Gemeinden in der Region seinerzeit versucht, im ehemaligen Amtsgebäude in Tolk eine ärztliche Versorgung für das südliche Angeln zu zentralisieren, was aber leider nicht von Erfolg gekrönt worden war. So hoffe man zumindest, dass der ebenfalls ins Ruhestandsalter kommende Arzt im benachbarten Tolk noch einen Nachfolger findet.

Gegründet worden war die Praxis in Taarstedt bereits kurz nach Kriegsende durch den ehemaligen Oberstabsarzt Dr. Neumann, als der Ort eine besonders hohe Zahl von Geflüchteten zu verkraften hatte. Nach zwei Ärzten in den ersten Nachkriegsjahren übernahm Dr. Gerhard Saß 1951 die Patienten.

Nach Zwischenlösungen in Privathäusern errichtete Sass 1958 das neue kombinierte Wohn- und Praxisgebäude. Viele Alteingesessene werden sich noch an seine ruhige Art der Patientenbetreuung erinnern. So erschien er morgens vor Behandlungsbeginn regelmäßig mit Kaffeetasse und – heute undenkbar – Zigarette zwischen den Fingern im Wartezimmer und unterhielt sich erst einmal mit den Patienten über die Neuigkeiten im Dorf. Aber auch auf Dr. Fischers ruhige und wertschätzende Art den Erkrankten gegenüber müssen die Taarstedter nun verzichten.