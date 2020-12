Corona-Beschränkung : Der Kreis Schleswig-Flensburg verbietet auch Wunderkerzen und Knallerbsen

Feuerwerk in geschlossenen Ortschaften verboten – auch in privaten Gärten und Auffahrten.

von Gero Trittmaack

30. Dezember 2020, 17:17 Uhr

Schleswig | Das Verbot des Kreises Schleswig-Flensburg, zu Silvester innerhalb geschlossener Ortschaften Feuerwerk abzubrennen, hat teilweise heftige Reaktionen hervorgerufen. In den sozialen Medien gab es zu dem so genannten Böller-Verbot viele negative und auch positive Kommentare – aber auch Anrufer, die nachfragten, ob denn das Verbot auch für Signalmunition oder gar für Wunderkerzen gelten soll. Die überraschende Antwort aus dem Kreishaus: Das Verbot gilt für alle im Sprengstoffgesetz definierten Feuerwerkskörper – auch für die harmlosesten Kategorien, die „zur Verwendung innerhalb von Wohngebäuden“ vorgesehen sind. Das bedeutet konkret: Innerhalb von Ortschaften ist sogar die Nutzung von Knallerbsen und Wunderkerzen unter freiem Himmel am 31. Dezember und am 1. Januar verboten.

Die Reaktionen haben nun Landrat Wolfgang Buschmann veranlasst, der Verfügung des Kreises eine Klarstellung nachzuschieben.

Tischfeuerwerk in geschlossenen Räumen erlaubt

Das Verbot, im gesamten Kreisgebiet innerhalb geschlossener Ortschaften Feuerwerk abzubrennen, schließt auch Gärten, Parkplätze und Auffahrten ein, die unter Straßen, Wege, Plätze und sonstige Flächen nach der Landesverordnung fallen“, heißt es darin. Und weiter: Innerhalb der eigenen Wohnung und des eigenen Hauses gilt das Verbot eingeschränkt, hier können Feuerwerke, die für die Nutzung in geschlossenen Räumen zugelassen sind, gezündet werden. Dazu zählen unter anderem Tischfeuerwerke und Wunderkerzen.

Protest außerhalb der Ortsschilder?

„Unsere Allgemeinverfügung findet eine große Resonanz. Einige fühlen sich in ihren Freiheiten eingeschränkt und wollen sich aus Protest außerhalb geschlossener Ortschaften treffen, um Feuerwerk zu zünden. Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger dieses nicht zu tun, sondern in diesem Jahr auf Feuerwerk zu verzichten, um das Infektionsgeschehen durch mögliche Menschenansammlungen nicht weiter ansteigen zu lassen“, schreibt der Landrat. „Auch würden Verletzungen, die durch eine unsachgemäße Handhabung von Feuerwerk leider immer wieder geschehen, unser Gesundheitssystem zusätzlich belasten. Dieses gilt es unbedingt zu vermeiden.“

Nabu entsetzt

Unterdessen hat sich unter der Überschrift „Nabu entsetzt“ auch der Naturschutzbund Schleswig-Holstein zu diesem Thema zu Wort gemeldet. „Der Kreis Schleswig-Flensburg bittet die Menschen geradezu darum, Feuerwerke in der Natur stattfinden zu lassen, wo sie in noch stärkerem Maße als in den vergangenen Jahren immensen Schaden anrichten. Das zeugt von fehlender Sensibilität – Wildtiere fliehen in Panik, Gewässer und Böden werden verseucht“, schreibt der Nabu.

Nabu: Feuerwerk auch in freier Natur verbieten

Vor zwei Jahren habe man in Kappeln beobachten können, dass ein Trupp aufgeschreckter Singschwäne in Panik schrill schreiend mitten durch dichtes Silvesterfeuerwerk flog, berichtet die stellvertretende Landesvorsitzende Dagmar Struß: „Die Störung richtet besonders bei Rastvögeln großen Schaden an, da die Energie, die durch die Flucht verbraucht wird, die Überlebenschancen auf der Weiterreise mindert.“ Der Nabu erwartet vom Kreis Schleswig-Flensburg größere Sensibilität und den Mut, das Feuerwerk aus gegebenem Anlass nicht nur innerhalb geschlossener Ortschaften zu verbieten, sondern auch in der freien Natur.