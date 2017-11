SchleiCenter in Schleswig : Der Knöllchen-Ärger geht weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: oje 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 20.Nov.2017 | 07:51 Uhr

Seit zwei Jahren verteilen Mitarbeiter der Hamburger Firma „Play Fair Parking“ Strafzettel auf dem Parkdeck des Schleicenters – und sorgen dabei bei vielen Autofahren für noch mehr Ärger, als es im Parkhaus nebenan ihre öffentich-rechtlichen Kollegen vom Schleswiger Ordnungsamt tun (wir berichteten). Das Play-Fair-Gastspiel an der Schlei könnte nun aber bald vorbei sein. Wie Dirsko von Pfeil, Sprecher des Schleicenter-Eigentümers AVW in Hamburg, auf SN-Nachfrage bestätigte, ist der Pachtvertrag für das Parkdeck zum Monatsende gekündigt worden. „Das haben wir vorsorglich getan, um die Bedingungen neu aushandeln zu können“, sagt von Pfeil. Dass es wenige Tage vor Ende der Laufzeit noch keine neue Vereinbarung gibt, deutet indes darauf hin, dass zwischen beiden Partnern nicht alles reibungslos läuft. So findet man bei AVW keine Worte der Entschuldigung für ein Vorgehen von „Play Fair Parking“, das in den letzten Wochen für reichlich Diskussionsstoff sorgte. „Wir haben uns auch gewundert, dass jetzt Zahlungsaufforderungen für Parkzeitverstöße verschickt werden, die zwei Jahre zurückliegen“, sagt von Pfeil. Auf Nachfrage habe man vom Parkdeck-Pächter die Auskunft erhalten, dass dies alles rechtens sei, weil Forderungen laut Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) erst nach drei Jahren verjähren.

Für die Geschäfte im ohnedies krisengebeutelten Schleicenter sind die Rechnungen, die viele Kunden plötzlich im Briefkasten finden, freilich alles andere als Werbung. Seit rund zwei Wochen melden sich in der SN-Redaktion immer wieder Leser und berichten von verschiedensten Ungereimtheiten in den Zahlungsaufforderungen von „Play Fair Parking“. Manche bestreiten, jemals die Parkzeit überschritten zu haben. Andere beteuern, sie hätten längst bezahlt oder beklagen, dass sie keinerlei Beweismittel für ihre vermeintlichen Parkverstöße zu Gesicht bekommen. „Play Fair“ kündigt dann regelmäßig an, Fotos erst vorzulegen, sobald es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt. Ein weiterer Fall: Autofahrer räumte ein, er habe sein Fahrzeug zwar verbotswidrig abgestellt – aber nicht auf dem von „Play Fair Parking“ gepachteten Parkdeck, sondern unten auf einem Mitarbeiterparkplatz vom Mediamarkt, für dessen Überwachung „Play Fair“ gar nicht zuständig sei.

„Play-Fair“-Chef Moritz Dohna will zu alledem nicht viel sagen. Zu geschäftlichen Interna gebe er keine Auskunft, antwortete er auf eine Anfrage der SN – und gab dazu auch noch eine Begründung: Die Chefredaktion unserer Zeitung würde ihm – Dohna – ja sicher auch keine Verlagsinterna mitteilen.