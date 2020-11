Oberwaltungsgericht in Schleswig : Der Kampf gegen die Corona-Maßnahmen

Eine Richterin erläutert die Hintergründe der Klagen gegen die zahlreichen Einschränkungen durch die neuen Anordnungen.

05. November 2020, 13:28 Uhr

Schleswig | Seit Beginn dieser Woche gelten für viele Menschen und Unternehmen wieder zahlreiche Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Doch in einem Rechtsstaat muss man staatliche Anordnungen nicht einfach hinnehmen, sondern kann sie von einem Gericht überprüfen lassen – man kann gegen sie klagen. Und diese Klagen werden im nördlichsten Bundesland hier in Schleswig verhandelt, beim Oberverwaltungsgericht (OVG) an der Brockdorff-Rantzau-Straße. SN-Redakteur Joachim Pohl hat mit Richterin Christine Nordmann, die beim OVG für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, darüber gesprochen.



Wie viele Klagen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen der Landesregierung liegen derzeit bei Ihnen vor?

Es sind vorrangig Anträge auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes eingegangen, also Eilanträge. Konkret waren es Montag und Dienstag jeweils sieben Anträge, Mittwoch kamen nochmal drei dazu. Bis hierher liegen wir also bei 17 Verfahren. Einige Anträge werden von mehreren Personen oder Betrieben gleichzeitig gestellt. Oder eine Person stellt den Antrag gleich für mehrere Betriebe. Also ist die Zahl der betroffenen Personen oder Betriebe höher als die Zahl der Anträge.



Aus welchen Branchen kommen diese Klagen?

Vor allem von Hotels, Restaurants und Gaststätten, aber auch von Urlaubern. Auch mehrere Tattoo- und Fitness-Studios sind dabei, zwei Spielhallen, und wir haben zwei Grundschüler, die sich gegen die Maskenpflicht wenden.



Sind Kläger aus Schleswig dabei?

Meines Wissens nicht.



Geht es den Klagenden um eine schnelle Aufhebung der Anordnungen oder eher um Schadenersatz?

Es handelt sich um so genannte Normenkontrollverfahren, in denen einzelne Regelungen einer Verordnung zur Überprüfung gestellt werden. In der Hauptsache ergeht am Ende ein Urteil, mit dem entschieden wird, ob die Regelung wirksam bleibt. Parallel dazu kann man einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz stellen; da geht es dann darum, die jeweilige Anordnung vorläufig außer Vollzug zu setzen. Da macht das Gericht eine vorläufige Prüfung und versucht einzuschätzen, wie es in der Hauptsache ausgehen wird. Über etwaige Schadensersatzansprüche wird hier nicht entschieden.



Wenn Sie in einer einzelnen Sache eine Entscheidung treffen, gilt die dann für die gesamte Branche oder nur für den einzelnen Kläger?

Das ist die Besonderheit der Normenkontrollverfahren, in denen ja allgemein gültige Regelungen angegriffen werden. Wenn das Gericht im Eilverfahren feststellt, dass diese Regelung verfassungswidrig erscheint und sie vorläufig außer Vollzug setzt, dann ist auch diese Entscheidung schon allgemein gültig, so dass sich auch andere Betroffene darauf berufen können.



Sie hatten „verfassungswidrig“ gesagt. Geht es da um die schleswig-holsteinische Landesverfassung oder um das Grundgesetz?

Es geht um die im Grundgesetz verankerten Grundrechte. Da geht es um Artikel 12, die Berufsfreiheit; einige Betroffene empfinden die Anordnungen faktisch wie ein Berufsverbot, wenn sie ihren Betrieb vorübergehend schließen müssen. Es geht um Artikel 14, der das Eigentum schützt und auch den Gewerbebetrieb. Oft wird auch eine Ungleichbehandlung geltend gemacht, da geht es um Artikel 3 GG, das Gleichbehandlungsgebot. Wenn zum Beispiel der Inhaber eines Tattoo-Studios moniert, dass er schließen muss, der Friseur nebenan jedoch nicht, obwohl dafür aus seiner Sicht kein sachlicher Grund besteht. Und dann ist da noch die allgemeine Handlungsfreiheit jeder einzelnen Person, die in Artikel 2 GG geschützt ist; diese wird zum Beispiel relevant, wenn jemand zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet ist, wie es jetzt auch für Grundschulen gilt.



Darf jeder gegen vermeintliche Verstöße klagen, also auch Grundschüler?

Ja, Grundschüler sind ja auch grundrechtsfähig. Für sie ist die Maskenpflicht natürlich auch ein Eingriff in ihre Grundrechte. Sie dürfen nur nicht allein vor Gericht auftreten und einen Antrag stellen. Da werden sie dann von den sorgeberechtigten Eltern vertreten. Aber sie sind selbst Antragsteller und Kläger.



Wann sind in dieser ganzen Corona-Thematik eigentlich die ordentlichen Gerichte und wann die Verwaltungsgerichte zuständig?

Wenn eine Behörde eine konkrete Maßnahme gegen eine einzelne oder mehrere Personen trifft, zum Beispiel eine Anordnung, in Quarantäne zu gehen, dann kann sich der oder die Betroffene an das Verwaltungsgericht wenden. Wenn aber die Landesregierung eine abstrakte und allgemeingültige Verordnung erlässt, und einzelne Regelungen daraus angegriffen werden sollen, dann ist das Oberverwaltungsgericht als erste Instanz zuständig.

Wenn ein Bürger oder eine Bürgerin hinterher einen Schadensersatz geltend machen will, weil sich die Anordnung als rechtswidrig erweist und ein wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, dann muss er oder sie dies bei den ordentlichen Gerichten einklagen, also vorrangig an einem Landgericht. Das ist dann ein so genannter Amtshaftungsprozess.



Ist das OVG durch diese aktuelle Klagewelle personell besonders stark gefordert? Türmen sich bei Ihnen die Akten?

Die „Corona-Verfahren“ sind bei uns deutlich spürbar. Wir hatten ja schon im Frühjahr eine „Kampagne“. Beim Verwaltungsgericht hier im Haus ist die 1. Kammer für das Infektionsschutzrecht zuständig. Da gab es so viele Eilanträge, dass das Präsidium die Kammer vorübergehend mit Richter/innen aus anderen Kammern verstärken musste. Hier bei uns am OVG ist der 3. Senat zuständig. Der hat das im Frühjahr noch geschafft, allerdings auch nur um den Preis, dass dafür andere Sachen liegen geblieben sind. Aber jetzt ist dieser Senat für den Monat November mit einer weiteren Richterin verstärkt worden. Die Regelungen in dieser Pandemie sind ja nur sehr kurzlebig, und von daher muss ein Rechtsschutz, wenn er Sinn machen soll, auch schnell gewährt werden.



Wie viele Fälle gab es bei der ersten Welle im Frühjahr?

In der Zeit von März bis Juni sind bei uns am OVG im Rahmen der Normenkontrolle allein 37 Anträge auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes eingegangen. Das Verwaltungsgericht kam in dieser Zeit auf 80 Eilanträge.



Kommt es bei diesen Normenkontrollverfahren auch zu mündlichen Verhandlungen oder werden sie nach Aktenlage entschieden?

Wie gesagt wird im Moment nur im vorläufigen Rechtsschutzverfahren entschieden. Die Beschlüsse ergehen im schriftlichen Verfahren. Die Anträge in der Hauptsache sind erst einmal zurückgestellt, werden dann aber in der Regel mündlich verhandelt.



Haben Sie im Frühjahr auch für die Kläger entschieden?

Ja, da gab es Fälle, die zu Gunsten der Antragstellenden entschieden wurden. Zum Beispiel im Fall des Outlet-Centers in Neumünster, in welchem sich eine Vielzahl von Ladengeschäften befinden. Es sollte vollständig geschlossen werden, während Ladengeschäfte in Einkaufszentren und Fußgängerzonen von gleicher Größe öffnen durften. Beim Verwaltungsgericht hatte schon einmal ein Tattoo-Studio gewonnen – eben mit dem Argument der Gleichbehandlung. Erfolgreich war auch der Antrag eines Rückkehrers aus Schweden, weil die Behörde bei Anordnung der Quarantänepflicht die Umstände des Einzelfalls nicht ausreichend berücksichtigt hatte.



Wie wägen Sie ab zwischen dem Eingriff in ein Grundrecht und dem Infektionsschutz der Bevölkerung?

Da kommt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ins Spiel. Gefragt wird: Ist die Maßnahme des Staates überhaupt geeignet, das gesetzte Ziel, nämlich die Verhinderung weiterer Infektionen, zu erreichen? Zweite Stufe: Ist diese Maßnahme auch erforderlich in dieser Schärfe, oder gibt es gleich effektive, aber weniger einschneidende Möglichkeiten? Lässt sich die Erforderlichkeit bejahen, kommt es auf die Angemessenheit im konkreten Fall an. Da schaut man einerseits, welche privaten Interessen des Betroffenen auf dem Spiel stehen und wie stark der Eingriff in dessen Rechte ist und andererseits, welche öffentlichen Interessen dem gegenüberstehen. Diese beiden widerstreitenden Interessen werden gegeneinander abgewogen.