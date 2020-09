„Ich freue mich tierisch“ : Der gebürtige Schleswiger Philipp May hat den Deutschen Radiopreis gewonnen

Im Interview spricht der ehemalige Domschüler über seine Arbeit und die Freude über die Auszeichnung.

von Sven Windmann

17. September 2020, 18:28 Uhr

Schleswig | Als am 10. September in Hamburg der Deutsche Radiopreis verliehen wurde, war unter den Preisträgern auch ein gebürtiger Schleswiger: Deutschlandfunk-Moderator Philipp May erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Bestes Interview“. Das führte May am 16. Mai dieses Jahres mit dem AfD-Kovorsitzenden Jörg Meuthen. Das Interview entstand kurz nachdem der AfD-Parteivorstand die Mitgliedschaft des Brandenburgers Andreas Kalbitz für nichtig erklärt hatte. Die Jury lobte insbesondere Mays reaktionsschnelle, präzise und auch locker formulierte Interviewführung. Wie sehr sich der 40-Jährige über den Preis gefreut hat, was ein gutes Interview ausmacht und warum er immer gerne nach Schleswig kommt, erzählt er im Gespräch mit SN-Redakteur Sven Windmann.

Herr May, Sie interviewen beinahe täglich Spitzenpolitiker. Dann verraten Sie doch mal: Wie sollte man ein gutes Interview beginnen?

Am besten mit einer knackigen, kurzen Einstiegsfrage. Dann ist man direkt drin im Thema. Man darf ruhig mit der Tür ins Haus fallen, um gleich den Ton zu setzen. Aber man sollte gut vorbereitet sein, und dann ganz wichtig: Gut zuhören!

Haben Sie mit dieser direkten Art schon einmal einen Gesprächspartner verschreckt?

Nein. Die Leute, die wir interviewen, sind in der Regel gestandene Bundespolitiker, die wissen, worauf sie sich einlassen, und dass wir sie nicht mit Samthandschuhen anfassen. Entsprechend dick ist das Fell.

Wer war denn die härteste Nuss, die Sie bislang knacken mussten?

Da fällt mir sofort Sigmar Gabriel ein. Er ist nicht nur schlau und schlagfertig, sondern auch launisch. Das Schlimmste ist aber, und das ist mir auch schon passiert, wenn man das Gefühl hat, dass einem ein Interview entgleitet. Da muss man gerade bei Gesprächen mit Vertretern der AfD aufpassen, weil sie oft die Strategie fahren, den Spieß umdrehen zu wollen – und dabei immer auch versuchen, die Medien an den Pranger zu stellen.

Im Gespräch mit AfD-Mann Jörg Meuten, für das Sie jetzt den Radiopreis bekommen haben, konnten Sie offenbar sehr gut dagegen halten.

Ja, wobei ich tatsächlich hinterher gar nicht das Gefühl hatte, dass ich das Interview des Jahres geführt hatte. Es war zwar ein hartes, kritisches, aber auch ehrliches Gespräch. Ich war tatsächlich aber überrascht, als man später dann vom Sender an mich herangetreten ist und mir sagte, dass man dieses Interview für den Preis vorgeschlagen habe.

Am Ende haben Sie ihn tatsächlich gewonnen. Wie stolz sind Sie darauf?

Ein Kollege vom WDR hat nach der Verleihung zu mir gesagt: „Der Radiopreis ist völlig belanglos – bis man ihn hat.“ Das kann ich bestätigen. Wobei ich weiß, dass ich sehr viel Glück hatte. Die Interviews der anderen Nominierten waren mindestens genauso gut. Aber trotzdem ist es total schön, diesen Preis gewonnen zu haben. Und ich bin selbst überrascht, dass ich mich auch eine Woche nach der Verleihung immer noch tierisch darüber freue. Ich hatte gedacht, ich wäre abgeklärter, aber das hat nicht geklappt. Ich sehe die Auszeichnung auch als Würdigung meiner Arbeit insgesamt.

Wie landet man eigentlich als ehemaliger Domschüler beim Deutschlandfunk?

Ich wollte schon als Schüler Sportjournalist werden. Ich habe selbst beim TSV Friedrichsberg und in Schaalby Fußball gespielt. Nach dem Abi habe ich dann Sport in Köln studiert und bin dann in Bayern gelandet. Dort habe ich bei einem Privatsender mein Volontariat gemacht. Eigentlich wollte ich dann zum Bayerischen Rundfunk wechseln, stattdessen stolperte ich über eine Stellenausschreibung des Deutschlandradios – und bin dann dort auch gelandet.

Inzwischen sind Sie vom Sport in die Politik gewechselt, sind Moderator der Nachrichtensendung „Informationen am Morgen“ – dem Flaggschiff des Senders.

„Flaggschiff“ ist ein großes Wort. Aber es stimmt schon: Diese Sendung ist für uns sehr relevant. Morgens hören einfach die meisten Menschen zu. Davor habe ich natürlich Respekt, aber es macht auch unheimlich viel Spaß und ich fühle mich im politischen Journalismus inzwischen wirklich zu Hause.

Apropos zu Hause: Wie ist heute Ihr Kontakt nach Schleswig?

Ich fühle mich noch immer sehr eng mit Schleswig verbunden, mindestens zwei Mal im Jahr besuchen wir meine Mutter. Und erst jetzt weiß ich die Stadt richtig zu schätzen. Als junger Mensch, der gerade sein Abi gemacht hat, will man ja erst einmal weit weg. Wenn man dann später wiederkommt, wird einem erst richtig bewusst, wie schön man hier aufgewachsen ist. Als Kind und Jugendlicher hat man das alles als selbstverständlich hingenommen. Heute würde ich sagen, dass ich in einer der tollsten Ecken Deutschlands groß geworden bin. Ich weiß zwar auch, dass der Stadtweg und der Lollfuß, in dem wir früher wohnten, deutlich an Glanz verloren haben. Das gilt auch für den Bahnhof. Aber dafür ist der Stadthafen richtig gut geworden, ebenso wie die Königswiesen und Teile der Freiheit. Das alles gefällt mir richtig gut.