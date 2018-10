Schleswig : Der etwas andere Bäckerladen

Am westlichen Ende des Stadtwegs hat gestern „Loaf & Lounge“ eröffnet. Die Betreiber setzen auf ein junges Publikum.

von Sven Windmann

01. Oktober 2018, 17:18 Uhr

Es sollte etwas ganz Neues werden. Etwas, das es in Schleswig in dieser Form noch nicht gibt. „Ziel war es von Anfang an, hier einen Bäckerladen zu eröffnen, der anders ist als die vielen Standard-Bäckerläden, die man so kennt“, erzählt Carsten Schulz. Gesagt, getan. Am westlichen Ende des Stadtwegs, dort wo er in den Lollfuß übergeht, hat gestern unter dem Namen „Loaf & Lounge“ die neue Filiale der Stadtbäckerei Hagge eröffnet – in einem völlig neuen Design.

Schulz, Geschäftsführer der SL-WHV Immobilien GmbH, hatte das Haus, in dem zuletzt die Bäckerei Detlefsen sowie ein Teppichreinigungs-Laden untergebracht waren, im vergangenen Jahr gekauft. „Schnell hatten wir dann die Idee, hier einen etwas anderen Bäcker einziehen zu lassen“, sagt er. Als Mieter dafür fand er schließlich die Stadtbäckerei Hagge, die von Familie Vorpahl betrieben wird. Sohn Tim Vorpahl und seine Frau Stefanie sind seitdem die treibenden Kräfte hinter dem Projekt. Genau wie Schulz sehen auch die beiden einen großen Vorteil im Standort des neuen Ladens. Denn mit der unmittelbaren Nähe zu Domschule, Lornsenschule und auch Bruno-Lorenzen-Schule kann man dort in erster Linie junge Kunden ansprechen. Entsprechend jung kommt auch die Inneneinrichtung daher. Fernseher an der Wand, viele bunte Farben, Fototapeten, unterschiedliche Stühle, Sessel und Lampen. Dazu ein Warenangebot, das sich zumindest zum Teil vom üblichen Hagge-Sortiment absetzt – auch wenn es natürlich auch klassisch Brot und Brötchen gibt. „Wir wollen hier ganz neue Wege gehen und sind von dem Konzept voll überzeugt“, sagt Stefanie Vorpahl, die auch auf die Unterstützung der beiden Senior-Chefs Frauke und Horst Vorpahl setzen kann.

Dass sie den eigentlich direkt nach den Sommerferien geplanten Eröffnungstermin nun auf den Anfang der Herbstferien verschieben mussten (unter anderem dauerten die Arbeiten an der Brandschutzdecke länger als geplant), stört die Familie längst nicht mehr. Im Gegenteil. „So können wir jetzt erstmal in Ruhe hier ankommen und die Abläufe kennenlernen. Nach den Ferien wird es dann wohl richtig losgehen. Dann sind wir bereit“, sagt Tim Vorpahl.