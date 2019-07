Coda-Betroffene in Schleswig : Der Drang, ständig nur für andere da zu sein

„Co-Abhängigkeit“ heißt es eine Sucht, von der viele Menschen betroffen sind. Im Tilo gibt es jetzt eine neue Selbsthilfegruppe.



03. Juli 2019, 14:58 Uhr

Schleswig | Es war ein langer Leidensweg. Über Jahre hinweg hat Regina (Name geändert) sich gezwungen, voll und ganz für andere da zu sein. Bei jeder Gelegenheit hat sie zugehört und geholfen und ihre eigenen Bedürfnisse dabei ganz hinten angestellt. „Es ist da immer noch dieses Kind in mir, das gelernt hat zu gefallen und für andere da zu sein, damit es gesehen und geliebt wird“, sagt Regina. Mehr noch, wenn sie ihrem Drang zu helfen einmal nicht nachgibt, sei da eine ganz existenzielle und übermächtige Angst.

Regina teilt dieses Empfinden mit vielen anderen Menschen, die eines vielleicht gar nicht wissen: Es handelt sich dabei um eine Sucht, nämlich die Co-Abhängigkeit.

Es hat drei Jahre gedauert, bis Regina sich entschieden hat, einen mutigen Schritt zu gehen. Im Tilo (Treff im Lollfuß) möchte sie nun eine Coda-Gruppe (Co-Dependents Anonymous) für Betroffene ins Leben rufen. Dafür hat sie sofort die Unterstützung von den beiden Sozialpädagogen Sabine Bogner und Ulrich Krusekopf bekommen. Die beiden wollen die Räume stellen und die Organisation übernehmen, bis sich die Selbsthilfegruppe formiert hat und eigenständig wird. „Es handelt sich bei Co-Abhängigen um eine große Personengruppe. Menschen in unseren Angst- und Depressionsgruppen leiden häufig an ganz ähnlichen Symptomen“, sagt Bogner. Selbstverständlich sei im Tilo Raum für Reginas Vorhaben.

Für die Co-Abhängige gibt es nun kein Zurück mehr. „Es geht im ganz wörtlichen Sinne um mein Leben“, berichtet sie. Das sei ein ganz furchtbares und erdrückendes Gefühl. Und gerade deshalb sei es nun höchste Zeit, nach vorne zu gehen. Im Nachhinein seien es viele Momente, in denen ihre Sucht immer wieder erkennbar werde. Etwa wenn sie in einem Telefonat mit einer Freundin etwas Wichtiges erzählen wollte, aber stattdessen nur ihren Problemen zuhörte und nach einer Lösung suchte. Oder aber im Beruf, wenn sie immer wieder ein offenes Ohr hatte für alle anderen hatte, ganz egal, ob sie selbst schon völlig erschöpft war. Nein sagen war undenkbar.

Und schließlich dann, als ihr Körper nicht mehr richtig mitmachte und die typischen Symptome eines Burn-out zeigte. Irgendwann konnte Regina einfach nicht mehr funktionieren, wie sie es selbst von sich verlangte. „Ich hatte dann das Gefühl, es knallt einfach nur noch in meinem Kopf“, berichtet sie.

Häufig seien es Menschen in sozialen und helfenden Berufen oder Funktionen, die von der Co-Abhängigkeit betroffen seien, so Regina. Die Selbsthilfegruppe wird einem Plan nach zwölf Schritten folgen, ganz ähnlich wie bei den anonymen Alkoholikern oder Arbeitssüchtigen. Dabei wird es darum gehen, dass alle Teilnehmer ihre Sucht erkennen, sich einander mitteilen und schließlich Kraft und Hoffnung miteinander teilen können. Die Sucht selbst bleibe für immer, aber jeder könne lernen, damit zu leben, erläutert Regina. Dabei sei ein wichtiger spiritueller Aspekt, dass die Teilnehmer die Bereitschaft mitbringen, an eine höhere Macht zu glauben.

Interessierte melden sich direkt telefonisch (04621/27748) oder per Mail (www.kibis-sl.de) im Tilo. Vom 15. bis 31. Juli sind die Mitarbeiter dort im Urlaub.