nach gerichtsurteil : Der Busstreit im Teilnetz West ist beendet

Die Verkehrbetriebe Schleswig-Flensburg fahren ab 19. Dezember bis 2028 im Teilnetz West.

von Gero Trittmaack

16. November 2020, 17:56 Uhr

Schleswig | „Vor Gericht verloren, aber dennoch zufrieden.“ So lautet das Fazit von Thomas Jepsen (CDU), dem Vorsitzenden des Infrastrukturausschusses im Kreis Schleswig-Flensburg, nach dem Urteil des Schleswiger Verwaltungsgerichts zur Vergabe des Busverkehrs im Teilnetz West. Die Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg hatten gegen den Kreis geklagt, weil dieser die ursprüngliche Genehmigung an die Verkehrsbetriebe Rohde vergeben hatte – und bekamen Recht. Das Gericht hatte geurteilt, dass dieser Bescheid aufgehoben wird. Daraus folgt, dass die VSF die Genehmigungen im Teilnetz West langfristig erhält.

Der Kreis Schleswig-Flensburg sieht sich dadurch in seiner Entscheidung bestätigt, der Firma Rohde die ursprüngliche Genehmigung zu entziehen und der VSF zu erteilen. „Das bedeutet für uns, dass wird jetzt endlich langfristig planen können“, sagte Jepsen. Die VSF nimmt den Betrieb in Nordwesten des Kreises am 19. Dezember auf und ist bis Ende 2028 am Zuge.“

Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht hat allerdings auch festgestellt, dass die ursprünglich erteilte Ablehnung des Antrags der VSF aus Dezember 2017 von Beginn an rechtswidrig gewesen sein soll. „Grundsätzlich ist es erfreulich, dass das Gericht den Betreiberwechsel bestätigt. Es irritiert jedoch, dass die ursprüngliche Entscheidung falsch gewesen sein soll, da zum damaligen Zeitpunkt für den Kreis die Antragsauslegung nicht anders hätte ausfallen können und auch nicht erkennbar war, dass die Firma Rohde das im Antrag dargestellte Verkehrsangebot wirtschaftlich nicht wird leisten können“, kommentiert Landrat Wolfgang Buschmann das Urteil. „Wir müssen nun die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und sorgfältig prüfen, wie damit umzugehen sein wird“, erklärt der Landrat.

Und bei diesen Prüfungen geht es möglicherweise um viel Geld. Sollte sich nämlich herausstellen, dass schon bei der ersten Prüfung erkennbar war, dass Rohde für die vereinbarten 2,05 Millionen Euro pro Jahr mehr Leistungen angeboten hatte als wirtschaftlich darstellbar, könnte die VSF für die vergangenen fast zwei Jahre möglicherweise einen Schadenersatz vom Kreis fordern. „Aber darüber muss ein Gericht entscheiden“, sagte Jepsen. „Aber aus meiner Sicht ist die fehlende Wirtschaftlichkeit erst deutlich geworden, als Rohde im laufenden Betrieb Nachforderungen gestellt hat und sich schließlich nicht wieder um eine weitere Verlängerung der Erlaubnis beworben hat.“

Geld könnte allerdings auch in anderer Hinsicht ein Thema werden. Nachdem sich die Firma Rohde nicht wieder für das erste Halbjahr 2020 für den Busverkehr beworben hatte, befand sich der Kreis in einer Zwangslage – schließlich musste der Busverkehr sichergestellt werden. Ein anderes Unternehmen kam in der Kürze der Zeit nicht in Frage. Und so musste der Kreis trotzdem wieder auf Rohde zurückkommen – und dafür einen Aufschlag von 1,8 Millionen Euro zahlen. „Das lief nach dem Motto: Friss, Vogel oder stirb“, beschreibt Jepsen die damalige Situation plastisch.

Schon in zurückliegenden Diskussionen hatte die Kreispolitik vehement dafür plädiert, das Geld zurückzufordern. Und da war teilweise sogar von „Erpressung“ die Rede gewesen. Vor Gericht sah das ein Vertreter von Rohde anders. „Wir haben uns verkalkuliert“, fasste er die damalige Situation zusammen.