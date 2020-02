Digitalisierung : Der Breitbandausbau in Mittelangeln hat begonnen

Bis Ende 2021 soll das Netz seinen Betrieb aufnehmen. Die Gemeinde investiert mehr als acht Millionen Euro.

18. Februar 2020, 08:32 Uhr

Mittelangeln | „Endlich geht es los.“ Erleichterung bei der Vorsitzenden des Breitbandzweckverbandes Mittelangeln Britta Lang. Nach zwei Jahren Vorbereitung konnte sie gemeinsam mit Günter Nissen, stellvertretender Bürgermeister von Sörup, und Andreas Bonde, Bürgermeister von Schnarup-Thumby, mit einem symbolischen Spatenstich, den Ausbaubeginn des Glasfasernetzes im Amt Mittelangeln vollziehen. Vertreter der Baufirma, des Planungsunternehmens und der GVG Glasfaser GMBH, die das Netz von der Gemeinde gepachtet hat, sowie als Vertreter des Bundes Matthias Schulze-Mantei und der Verwaltung waren Zuschauer dieses symbolischen Aktes. Inzwischen sind die Baukolonnen im Amt unterwegs und haben mit den Tiefbauarbeiten begonnen.

Britta Lang machte deutlich, dass diese Baumaßnahme eine Herausforderung für die Gemeinden sei. Auch wenn der Bund das 12-Millionen-Euro-Projekt mit 3,6 Millionen Euro fördert, liegen die Risiken alleine bei den Gemeinden. Schulze-Mantei konnte die Frage, warum der Bund, der für diese Aufgaben zuständig ist, diese auf die Gemeinden übertragen hat, nicht beantworten. Eine entsprechende Anfrage an das Berliner Verkehrsministerium blieb unbeantwortet.

Die Firma GVG Glasfaser hat das Netz auf 25 Jahre gepachtet und zahlt dem Zweckverband dafür eine Pacht, die in der Laufzeit 7,6 Millionen Euro erbringen soll. Für die Gemeinden des Amtes Mittelangeln verbleibt ein Unterschuss von etwa einer halben Million Euro.

„Das Glasfasernetz ist für uns lebensnotwendig, denn es eröffnet uns und damit jedem Haushalt, jedem Unternehmen im Amt die Teilnahme an der derzeit schnellsten und umfangreichsten Kommunikation“, machte Lang deutlich. Die zugesagte Anschlussquote von 82 Prozent mache deutlich, wie wichtig das Breitbandnetz den Menschen ist.

„Wir hoffen bereits im Spätsommer die ersten Anschlüsse herstellen stellen zu können“, zeigte sich Timo Marlow von GVG Glasfaser zuversichtlich. Ende 2021 soll der Ausbau abgeschlossen sei. Dann sind 168 Kilometer Leitungen bis zum letzten Haus im Amt verlegt und 1560 Häuser angeschlossen. Zwei große Verteilerstellen und 70 Verteilerkästen werden mit aufgebaut. Von den Verteilerkästen wird das Glasfaserkabel bis in die Häuser verlegt.

Matthias Schulze-Mantei unterstrich, dass Glasfaser das Medium der Zukunft sei und sicher nicht in den kommenden Jahren durch eine andere Technik abgelöst werde. 5G, als derzeit neueste Technik im Gespräch, werde absehbar nur in Städten eingesetzt werden können, da die Funktechnik eine hohe dichte an Antennen erfordere.